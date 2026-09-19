Espana agencias

Condenada una madre a 47 años de prisión por prostituir a sus hijas de 5 y 9 años en Almería

18/09/2024 Audiencia Provincial de Almería. POLITICA
18/09/2024 Audiencia Provincial de Almería. POLITICA
Guardar

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a penas que suman 47 años de prisión a una madre acusada de prostituir a sus propias hijas cuando contaba, al menos, con 5 y 9 años de edad, facilitando encuentros sexuales con desconocidos a cambio de beneficios económicos.

El fallo, consultado por Europa Press y contra el que cabe recurso, impone a la mujer 18 años de cárcel por dos delitos de explotación sexual y otros 29 años más como cooperadora necesaria de dos delitos de agresión sexual, para los que se tuvo en cuenta la vulnerabilidad de las víctimas y el prevalimiento que la progenitora tenía sobre ellas.

PUBLICIDAD

La sentencia, que absuelve a la pareja sentimental de la mujer, da por probado que en fechas no determinadas entre 2021 y 2022, la acusada utilizaba a sus hijas menores de edad para concertar citas con distintos hombres, que no pudieron ser identificados, para realizar prácticas sexuales con ellas.

La resolución detalla que fueron en varias ocasiones en las que las menores fueron expuestas a este tipo de encuentros, a veces incluso en grupo conforme a sus testimonios, al tiempo que da cuenta del tipo de prácticas a las que fueron sometidas a cambio de dinero que se abonaba en "billetes azules".

PUBLICIDAD

No obstante y a raíz de la prueba practicada, el tribunal no tiene constancia de que en este tipo de hechos interviniera de alguna manera el entonces novio de la acusada, así como tampoco que participara en ninguno de estos encuentros sexuales, dado que la única alusión que se hizo contra él en este sentido resultó ser tan "genérica" y "abstracta" que no permiten emitir un pronunciamiento condenatorio.

El tribunal de la Sección Tercera tuvo en cuenta la declaración de la mayor de las niñas, cuyo testimonio preconstituido sobre lo ocurrido fue "creíble", "coherente" y "persistente" en cuanto a la incriminación, toda vez que se vio apoyado por otras pruebas, entre ellas, el informe de los pediatras que las atendieron y el testimonio de la pareja del padre de las niñas, que fue quien denunció en mayo de 2023 al enterarse de lo que pasaba.

Asimismo, la acusación se vio respaldada a raíz del informe psicológico efectuado por la fundación 'Márgenes y vínculos' que calificó el testimonio de la víctimas como "probablemente creíble" al tiempo que constató la existencia de sintomatología compatible con violencia sexual en las pequeñas.

Además de las penas privativas de libertad, de las que conforme el Código Penal cumplirá un máximo de 20 años, el tribunal priva de la patria potestad a la mujer y la condena a 30 meses de multa a razón de seis euros diarios por cada uno de los dos delitos de explotación sexual, así como a diez años de libertad vigilada y a 35 años de alejamiento e incomunicación con respecto a ellas. También deberá indemnizarlas con 60.000 euros a cada una.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El chófer que contrató Jonathan Andic en Quito avala la versión de que le robaron el móvil: asegura que le acompañó a comprar uno nuevo

El acusado por la muerte del empresario Isak Andic aseguró que su teléfono había sido sustraído, por lo que no era posible analizarlo para reconstruir sus llamadas y mensajes

El chófer que contrató Jonathan Andic en Quito avala la versión de que le robaron el móvil: asegura que le acompañó a comprar uno nuevo

El PP reactiva en el Senado la solicitud para que los ministros Marlaska, Albares y Robles comparezcan para “dar explicaciones” sobre Ceuta tras el “plantón” de agosto

El grupo parlamentario reclama que el Ejecutivo asuma su responsabilidad y ponga fin a lo que considera “desacato parlamentario”

El PP reactiva en el Senado la solicitud para que los ministros Marlaska, Albares y Robles comparezcan para “dar explicaciones” sobre Ceuta tras el “plantón” de agosto

Las heridas del volcán de La Palma siguen abiertas cinco años después: la isla trata de volver a la normalidad tras la erupción de 2021

Muchas familias que perdieron su casa bajo la lava y la ceniza continúan instaladas en viviendas contenedores, mientras el turismo busca nuevos reclamos asociados al Tajogaite

Las heridas del volcán de La Palma siguen abiertas cinco años después: la isla trata de volver a la normalidad tras la erupción de 2021

Entra en vigor: a partir del 1 de octubre, la DGT pondrá fin a una excepción histórica y obligará a los taxistas a ponerse el cinturón

El cambio también afecta a los conductores de vehículos de mercancías y los profesores de autoescuela

Entra en vigor: a partir del 1 de octubre, la DGT pondrá fin a una excepción histórica y obligará a los taxistas a ponerse el cinturón

La villa de Sophia Loren y Carlo Ponti en la Vía Apia Antigua de Roma vuelve a estar a la venta: tiene una gruta de la época romana, pero la cifra es exorbitante

La residencia combina arquitectura contemporánea, vestigios romanos y grandes extensiones de terreno privado

La villa de Sophia Loren y Carlo Ponti en la Vía Apia Antigua de Roma vuelve a estar a la venta: tiene una gruta de la época romana, pero la cifra es exorbitante
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP reactiva en el Senado la solicitud para que los ministros Marlaska, Albares y Robles comparezcan para “dar explicaciones” sobre Ceuta tras el “plantón” de agosto

El PP reactiva en el Senado la solicitud para que los ministros Marlaska, Albares y Robles comparezcan para “dar explicaciones” sobre Ceuta tras el “plantón” de agosto

Entra en vigor: a partir del 1 de octubre, la DGT pondrá fin a una excepción histórica y obligará a los taxistas a ponerse el cinturón

La Justicia ordena a una pareja divorciada repartir más de 52.000 euros procedentes de alquileres y una pensión cobrados durante el matrimonio

La Justicia niega la nacionalidad española a una mujer colombiana que aprobó el examen del Instituto Cervantes, pero no acreditó su origen sefardí

El Boeing que casi acaba en desastre en Múnich: dos caídas de velocidad, cuatro neumáticos dañados y ningún herido

ECONOMÍA

El Tribunal Supremo pone fin a la ‘guerra cuqui’: la justicia vuelve a dar la razón a Ale-Hop frente a Mr. Wonderful y descarta la competencia desleal

El Tribunal Supremo pone fin a la ‘guerra cuqui’: la justicia vuelve a dar la razón a Ale-Hop frente a Mr. Wonderful y descarta la competencia desleal

El precio del maíz se hunde y deja a los agricultores vendiendo a pérdidas en una campaña marcada por la sequía: “No vamos a cubrir los gastos”

España pisa el acelerador del coche eléctrico: las ventas se disparan al bajar los precios, pero la escasa red de recarga ralentiza su avance

Las pensiones de Islandia son las más sostenibles del mundo: se financian con impuestos, fondos obligatorios e incentivos fiscales al ahorro

Se buscan voluntarios para vivir gratis en Francia a cambio de trabajar cinco horas al día y no fumar

DEPORTES

La camiseta ‘cortada’ de Ceuta pone en el ojo del huracán a Mbappé y Vinícius: “Apoyar algo no significa ir en contra de otra cosa”

La camiseta ‘cortada’ de Ceuta pone en el ojo del huracán a Mbappé y Vinícius: “Apoyar algo no significa ir en contra de otra cosa”

Lamine Yamal en ‘Universo Valdano’: “Para otro jugador, con mi rendimiento hubiera sido un gran Mundial, pero no para mí”

Mbappé se fija el Balón de Oro como meta: “Lo más importante es que vuelva al Real Madrid”

Fernando Alonso pone a la FIA contra las cuerdas mientras presiona a Honda por su futuro en la Fórmula 1: “Mi responsabilidad es ayudarlos con mi experiencia”

Ilia Topuria está de vuelta, reta a Justin Gaethje y no se guarda nada: “Ahora vamos a ver quién tiene pelotas”