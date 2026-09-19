Carmen Machi recoge el Premio de Cinematografía: "El cine me ha dado una vida maravillosa"

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San Sebastián, 19 sep (EFE).- La actriz Carmen Machi (Madrid, 1963) ha recibido este sábado el Premio Nacional de Cinematografía 2026 en el marco del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, un acto en el que la intérprete ha asegurado que su profesión le ha "regalado una vida maravillosa" y ha sido "motor de felicidad" y "un bálsamo" para sus momentos dolorosos.

"Nunca imaginé que ese juego que era refugio para mi inseguridad y timidez se convertiría a en mi oficio", ha dicho una emocionada Machi tras recibir el galardón de manos del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y en presencia de invitados como sus compañeros del cine como Paco León, Natalia de Molina o el director de cine Félix Sabroso.

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La protagonista de series como 'Aída' y 'Siete Vidas' y ganadora del Goya por 'Ocho apellidos vascos' ha recordado que en su carrera ha interpretado mujeres que le han "completado como persona".

"Mujeres corrientes con vidas extraordinarias, frágiles, fuertes, inteligentes, analfabetas, y desde hace unos cuantos años, mujeres maduras. Gracias por poner el foco en ellas, contar sus historias y darles visibilidad. El universo femenino de la mujer madura también interesa, y mucho, doy fe", ha afirmado.

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Machi ha recordado cómo de niña se metía tras el sofá en el salón de sus padres para ver a escondidas películas en blanco y negro y cuando se iba a su habitación trataba de reproducir lo que acababa de oír y ver. "Podía acabar arrasada en lágrimas y me daba una sensación de libertad", ha rememorado.

Antes que ella, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado que pocas veces ha recibido tantos mensajes de alegría como cuando el Ministerio anunció el pasado 4 de junio este premio para "una grandísima actriz de talento innato y versatilidad prodigiosa", a quien ha equiparado con nombres como los de Anna Magnani, Marisa Paredes o Julieta Serrano.

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El jurado eligió por unanimidad a María del Carmen Machi Arroyo, nacida en Madrid el 7 de enero de 1963, por ser una "trabajadora incansable en cine, teatro y televisión" y "una de las actrices de comedia más importantes de la historia del cine español, destacando en todo tipo de géneros". El premio, que anualmente concede el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros.

Otro de los intervinientes ha sido Félix Sabroso, director de la serie 'Furia', protagonizada por Machi, que ha elogiado una "grandeza artística que no presume del esfuerzo" y ha recordado anécdotas durante otros proyectos conjuntos. "No olvidaré cuando rota de dolor por la muerte de tu madre viniste a rodar toda una noche y sin expresar una queja".

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También ha tomado la palabra el guionista Diego San José, detrás de proyectos como 'Ocho apellidos vascos', para quien "cada personaje en la carrera de Carmen es una pieza de un puzle, y si las juntas aparece un mapa, el de España" a través de sus madres, tías y vecinas, a las que Machi durante toda su carrera ha representado.

El galardón, que se entrega habitualmente en el marco del Festival de Cine de San Sebastián, reconoció en su pasada edición a Eduard Fernández, y Machi se une a una amplia lista de personalidades de la cinematografía española, entre quienes se encuentran Penélope Cruz, José Sacristán, Isabel Coixet, Antonio Banderas, Fernando Trueba o Carla Simón, entre otros. EFE

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(foto)(vídeo)