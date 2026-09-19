Buscan a una mujer de 67 años y a su nieta de 8 perdidas en una ruta en Asturias

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Oviedo, 19 sep (EFE).- La Guardia Civil ha iniciado un dispositivo de búsqueda para tratar de localizar a una mujer de 67 años y a su nieta de 8 perdidas cuando realizaban el descenso de la ruta de la Cruz de Priena, en el municipio asturiano de Cangas de Onís.

Según ha informado el Instituto Armado, la Central Operativa de Servicio ha recibido un aviso sobre las 19:45 horas procedente del 112 en el que solicita que se activen los medios de rescate de ambas.

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La Guardia Civil ha activado el retén del Grupo de Rescate para las labores de búsqueda. EFE