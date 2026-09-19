Álvaro Mantilla: "Es época de hacer autocrítica y mirarnos al ombligo"

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Vigo, 19 sep (EFE).- El capitán del Racing, Álvaro Mantilla, pidió hacer autocrítica tras encajar este sábado, en Balaídos, la segunda goleada consecutiva, esta vez por 5-0 y ante el Celta.

“Somos mayorcitos para mirarnos el ombligo con la semana que hemos hecho. Es época de hacer autocrítica y mirarnos al ombligo. Ahora mismo tenemos una sensación de mierda, la verdad. Creo que somos un buen equipo y no merecemos estos goles. Tenemos que ser muchos más intensos en los duelos, ser más fuertes tanto arriba como atrás. Tenemos que tener más unión porque así sacaremos los resultados”, apuntó.

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El futbolista racinguista admitió que el parón liguero le viene bien a su equipo porque necesitan “resetear” después de encajar doce goles en los últimos dos partidos.

“El parón nos viene muy bien porque tenemos que resetear. Esto es un aviso, la liga va a ser muy larga. Pero todos firmaríamos este inicio de Liga”, indicó Mantilla, que lamentó “más agresividad” en la línea de ataque.

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“Estábamos controlado el partido, pero eso tiene un poco de trampa porque tener el balón para no generar nada es muy peligroso. No hemos sido muy agresivos en la definición y lo pagamos. Hay que aprender de los errores cometidos”, incidió. EFE

dmg/arh