89-93. El Real Madrid se venga del Olympiacos y es el primer campeón de la Supercopa

Redacción Deportes, 19 sep (EFE).- El Real Madrid se convirtió este sábado en el primer campeón de la Supercopa de la Euroliga tras vencer al Olympiacos por 89-93 en la final de esta nueva competición, que estrenó edición en el Etihad Arena de Abu Dabi.
De esta forma, los blancos comienzan la temporada con un título bajo la batuta de Pedro Martínez y consuman su venganza ante los helenos, su verdugo en la última final continental el pasado mayo. EFE
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