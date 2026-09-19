89-93. El Madrid se venga del Olympiacos y es el primer campeón de la Supercopa

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Pedro Martín López

Redacción Deportes, 19 sep (EFE).- El Real Madrid se convirtió este sábado en el primer campeón de la Supercopa de la Euroliga tras vencer al Olympiacos por 89-93 en la final de esta nueva competición, que estrenó edición en el Etihad Arena de Abu Dabi.

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Así, los blancos consuman su revancha tras caer ante los helenos en la final de la Euroliga el pasado mayo, y consiguen, bajo la batuta de Pedro Martínez, su primer trofeo de la temporada, en otra página más para la historia.

"Al final se trata de tener el máximo número de jugadores que puedan ayudar. Seguramente mañana serán otros, y eso es bueno que pase", advirtió el técnico catalán tras la victoria en semifinales ante el Dubai y no se equivocó.

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Todos sus jugadores anotaron y rebotearon, salvo Chuma Okeke, único con valoración negativa, para llenar el vacío de títulos con el que llegaban la pasada temporada.

Campazzo fue el más valorado con 17 tantos y Tavares fue nombrado Mejor Jugador (MVP), pero, sin duda, fue una victoria de grupo y para ilusionarse, porque la sensación que dejó el encuentro es que el Madrid mereció más la victoria que su rival.

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Martínez volvió a dejar fuera de la convocatoria a Gabriele Procida y Nick Smith Jr., además de Max Shulga y Olivier Sarr, presentes en semifinales, en detrimento del capitán Sergio Llull y el pívot Damian Jones.

El Madrid quiso ser vertical desde el principio, pero encadenó cinco pérdidas en los primeros cinco minutos. Sin embargo, la buena defensa de Jantunen sobre Vezenkov permitió que el equipo corriese y obligase al Olympiacos a frenar el ritmo blanco a base de personales, 7-11 (min.5).

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El ímpetu de Pradilla saliendo desde el banquillo contagió al equipo, que a base de triples, empezó a mandar en el luminoso con un parcial de 9-0 (12-20). La gran lectura de Campazzo catapultó a un coral Real Madrid, que se asentó gracias al trabajo atrás y al acierto exterior, 15-24 (min.10).

El Olympiacos se repuso con la salida a pista de Jean Montero y Evan Fournier, que sacaron rédito de las diez pérdidas 'merengues', único lunar en el juego ofensivo de los de Pedro Martínez, 24-29 (min.13).

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Sin embargo, el Madrid continuó inamovible en su empeño defensivo, pero se resintió con la tercera personal de Walter Tavares, 29-37 (min.16). Sin el caboverdiano en pista, Jones asumió galones ayudado por un inteligente Pradilla y un magnífico Jantunen, que continuaron dominando el rebote.

Montero y Fournier animaron al Olympiacos a acercarse peligrosamente en el marcador, y los griegos, con gran contribución desde la línea de tiros libres, encestaron 28 puntos al final del periodo tras una gran cabalgada de Cory Joseph, 43-47 (min.20).

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Los blancos no frenaron su ritmo de pérdidas (15) a la salida de los vestuarios y los helenos aprovecharon para meterse de lleno con un parcial de salida de 7-0, roto posteriormente con dos triples consecutivos de 'Gaby' Deck.

Las malas noticias, además del resultado, llegaron con la cuarta de personal de Timothé Luwawu-Cabarrot, dejando al equipo algo huérfano en la parcela ofensiva, 61-56 (min.24).

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Sin la sombra de Tavares, Donta Hall aprovechó para demostrar su poderío físico cerca del aro, pero los de Pedro Martínez bajo la dirección de la dupla Feliz-Maledon y el trabajo de Jantunen-Pradilla, recuperaron el mando a falta del último cuarto, 72-75 (min.30).

El Madrid recuperó agresividad y comenzó a forzar varias faltas de los griegos, que se colocaron en situación de bonus a falta de siete minutos. Luwawu-Cabarrot, con un triple desde la esquina, llegó a poner los diez de ventaja para los españoles, 72-82 (min.33).

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El Madrid mantuvo distancias, aunque Vezenkov amenazó con seis puntos consecutivos, llegando a los 20 en su cuenta personal a falta de tres minutos y medio, 83-87.

Como en la pasada final de la Euroliga, el Olympiacos olió la sangre y se reenganchó gracias a la calidad de Fournier, que puso todo patas arriba con dos triples de mucha autoridad, 89-91 (min.39).

Con posesión para ponerse por delante, Montero cometió una pérdida infantil. Eso dio una vida extra al Madrid, que en segunda instancia tras un providencial rebote de Luwawu-Cabarrot, sentenció gracias a una 'bomba' de Andrés Feliz.

Llegar y besar el santo. El proyecto de Martínez empieza con el primer título en 'pretemproada' antes de encarar, la próxima semana, el estreno en la Euroliga y en la Liga Endesa. EFE

- Ficha técnica:

89 - Olympiacos (15+28+29+17): Miller McIntyre (3), Dorsey (7), Ward (10), Vezenkov (22) y Hall (13) -cinco inicial-, Montero (12), Papanikolaou (2), Ndiaye (4), Karagiannidis (DNP), Joseph (2), Jones (-) y Fournier (14).

93 - Real Madrid (24+23+28+18): Campazzo (7), Maledon (5), Deck (8), Jantunen (11) y Tavares (6) -cinco inicial-, Luwawu-Cabarrot (12), Pradilla (11), Abalde (5), Okeke (2), Llull (3), Feliz (11) y Jones (7).

Árbitros: Ilija Belosevic (SER), Emin Mogulkoc (TUR) y Luka Kardum (CRO). Señalaron falta técnica a Giorgios Bartzokas, del Olympiacos (min.11), al banquillo del Real Madrid (min.15) y a Pedro Martínez (min.30). Sin eliminados.

Incidencias: Final de la Supercopa de la Euroliga disputada en el Etihad Arena de Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos). EFE

(foto)