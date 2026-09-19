86-87. El Barça se medirá al Asisa Joventut en la final de la Supercopa Endesa

Badalona (Barcelona), 19 sep (EFE).- El Barça se medirá este domingo (19:00) al Asisa Joventut en la final de la Supercopa Endesa después de derrotar al Valencia Basket en la semifinal por 86-87.
Justin Robinson, con 17 puntos anotados, fue pieza clave para que los azulgranas lograran el billete para la gran final. En el conjunto valenciano el máximo anotador fue Kameron Taylor, con 23 puntos. EFE
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jvs/sab
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