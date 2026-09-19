86-87. El Barça doblega a un correoso Valencia y se cita con el Joventut en la final

Guardar

Badalona (Barcelona), 19 sep (EFE).- El Barça doblegó este sábado en la segunda semifinal de la Supercopa Endesa (86-87) a un correoso Valencia Basket, que. pese a ir a remolque en el marcador durante más de 35 minutos, jamás se rindió y pudo remontar con un tiro sobre la bocina de Dylan Osetkowski desde campo propio que se estrelló en el aro.

El equipo dirigido por Aleksander Sekulic dominó el rebote (37 a 51) y dispuso de una ventaja máxima de diez puntos en la segunda mitad, espoleado por un juego coral en el que once de los doce jugadores anotaron, aunque destacaron el base Justin Robinson (17 puntos) y el ala-pívot Olivier Nkamhoua (10 y 12 rebotes).

PUBLICIDAD

Sin embargo, el Valencia Basket, liderado por el base TJ Shorts (17) y el alero Kameron Taylor (23), presentó batalla hasta el final y optó a la remontada. Asimismo, tras tumbar al vigente campeón, el Barça se medirá en la final al Asisa Joventut, el anfitrión, con el reto de ganar la Supercopa por séptima vez, la primera desde 2015.

Se reeditaba en el Olímpic la final de la Liga Endesa, aunque con poco se parecían los contendientes, ambos con técnicos distintos y las plantillas renovadas -diez fichajes el Valencia por once del Barça-, con una apuesta continuista en el caso de los taronja y un cambio radical en el estilo azulgrana, más físico y rejuvenecido.

PUBLICIDAD

No debutó el refuerzo estrella de los taronja, el exazulgrana Nikola Mirotić, ausente junto a los interiores Sako y Rivero, mientras que el cuadro catalán, sin los ala-pívots Makoundou y Evbuomwan, recuperó a Brizuela.

Tras un inicio igualado y de escasa anotación, la dirección de Gibson y la potencia de Nkamhoua, con 9 puntos y 4 rebotes seguidos, dieron la primera ventaja destacable al Barça (11-19, min.7), pero el Valencia cerró el camino al aro y aceleró en ataque para apretar el marcador al final del primer cuarto (19-24).

PUBLICIDAD

El partido subió revoluciones en el segundo asalto. Con dos bases menudos y explosivos al volante, Shorts y Robinson, ambos equipos compartían la vocación por apretar al poseedor del balón para forzar la pérdida, cerrar el rebote y cruzar la pista a toda velocidad para encontrar ventajas en los primeros segundos de posesión.

Robinson, muy inspirado, tiró de la ofensiva azulgrana, secundado en la pintura por el poderoso Nebo (7 puntos cada uno en el cuarto), mientras que los taronja respondían con la verticalidad de Saint-Supery y la muñeca de Taylor (10, 15 al intermedio) para mantener el partido en un puño al descanso (40-43).

PUBLICIDAD

Tras la reanudación, Shorts monopolizó la ofensiva del Valencia, mientras que el Barça, más coral y fluido, anotó cerca del aro y provocó el tiempo muerto de Albert tras un triple de Umude (45-55, min.23).

Taylor, una vez más, capitaneó la reacción del Valencia Basket, que se resistía a desengancharse del partido pese a la sensación de dominio del Barça, que perdonó cuando pudo escaparse en el marcador. Una concesión que el equipo taronja aprovechó para acercarse al final del tercer cuarto (61-66).

PUBLICIDAD

La energía de Parra y Minaya espoleó al cuadro azulgrana, que se quedo pronto sin Nebo, su mejor pívot, por un empujón a Brooks que los colegiados sancionaron como su segunda flagrante (min.31). Este contratiempo no alteró la mejoría del Barça, que ralentizó el juego y llegó a los cinco minutos finales en ventaja (72-79, min.35).

Pero no se rindió el Valencia que, sostenido por Shorts, empató a falta de 35 segundos con tres tiros libres de Taylor. Robinson puso por delante al Barça a 24'' del final y Shorts devolvió la igualada con 13 segundos en el crono. En la última acción, Punter acudió a la línea por falta de Taylor y, tras fallar el segundo tiro, Osetkowski lanzó un triple desesperado desde campo propio que se estrelló en el aro y confirmó el derbi catalán en la final.

PUBLICIDAD

- Ficha técnica:

86. Valencia Basket (19+21+21+25): TJ Shorts (17), Saint-Supéry (6), Taylor (23), Reuvers (15), Osetkowski (5) -cinco inicial-; Puerto (6), Cárdenas (-), Moore (-), Brooks (5), Gueye (4), Corbalán (1) y Sima (4).

PUBLICIDAD

87. Barça: (24+19+23+21): Robinson (17), Punter (7), Umude (3), Parra (12), Nebo (11) -cinco inicial-; Gibson (2), Martin (10), Brizuela (6), Nkamhoua (10), Núñez (-), Balcerowski (4) y Minaya (5).

Árbitros: Carlos Peruga, Óscar Perea y Alfonso Olivares. Eliminaron al jugador del Barça Josh Nebo por dos faltas flagrantes (min. 31).

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda semifinal de la Supercopa Endesa disputado en el Palau Olímpic de Badalona ante 8.231 espectadores. EFE

(foto)