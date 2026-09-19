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44-67. España firma un histórico sexto puesto en el Mundial de Ottawa

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Redacción deportes, 19 sep (EFE).- La selección española femenina de baloncesto en silla de ruedas firmó un histórico sexto puesto en el Mundial de Ottawa (Canadá), algo que no había logrado nunca, tras perder en el último partido contra China, a la que no pudo ganar de nuevo tras superarla anteriormente en la fase de grupos.

El equipo español que dirige Víctor Ramos se marcha de Ottawa con la satisfacción de mostrarse cada vez más competitivo y romper ese techo que tenía del octavo puesto mundial en la cita de Dubai 2023.

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España completó una buena fase de grupos con tres victorias frente a Brasil, Australia y China y dos derrotas con Gran Bretaña y Canadá. En cuartos le tocó el cruce que nadie quería, el de Países Bajos, vigentes campeonas del mundo, de Europa y paralímpicas. Tras perder ese partido llegó el de Japón, a la que superaron para pelear por primera vez en la historia por el quinto puesto frente a China, a la que no pudieron volver a ganar.

En este último partido, las jugadoras españolas acusaron el cansancio de tanto partido seguido y desde el principio jugaron a remolque del ritmo que marcaron las chinas, que se fueron al descanso con una ventaja de veinticuatro puntos que se hizo insalvable para remontar.

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Meimei Zhang, con 22 puntos, hizo mucho daño bajo el aro a los españolas, que tuvieron en Bea Zudaire, con 17 puntos, 4 rebotes y 8 asistencias, a su mejor jugadora, seguida de Isabel López, que anotó 15 puntos, capturó 5 rebotes y repartió cuatro asistencias.

Ficha técnica:

44 - España (6+10+11+17): Bea Zudaire (17), Lourdes Ortega, Sara Revuelta (4), Vicky Vilariño (6) e Isa López (15) -quinteto inicial- Irene Basoco, Carmen Hernández, Laura Ugarte, Michell Navarro, Lara Arenós, Naiara Rodríguez y Lucía Ramo (2).

67 - China (20+20+16+19): Jingwen Chen (4), Xuemei Zhang (14), Suiling Lin (8), Meimei Zhang (22) y Qiaoling Qiu (14) -quinteto inicial- Mei Li, Xiaolian Huang (1), Peixi Zuo (2), Caiying Lyu, Rui Zhao (2) y Yuhan Chen. EFE

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