33-19. El Bathco Torrelavega estrena su casillero con autoridad ante el Nava

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Torrelavega, 19 sep (EFE).- El Bathco Torrelavega estrenó su casillero de puntos en la Liga Asobal 2026/27 con una victoria ante el Viveros Herol Nava (33-19), en el que fue su primer partido de la temporada ante la afición naranja, que pudo presenciar un encuentro que el conjunto cántabro dominó con Jakub Prokop y Ángel Fernández como principales referentes ofensivos.

El duelo comenzó igualado, aunque pronto el Bathco Torrelavega empezó a imponer su ritmo, espoleado por un Prokop que pareció recibir alas con el galardón a mejor lateral izquierdo de la temporada pasada, que le fue entregado antes del inicio del encuentro. El jugador eslovaco respondió al reconocimiento con una actuación a la altura del premio y comenzó a marcar diferencias, liderando el despegue de su equipo.

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El Viveros Herol Nava intentó responder a través del juego con su pivote Pablo Herranz, pero con el paso de los minutos encontró cada vez más dificultades para generar opciones ofensivas.

Los de Carlos Villagrán perdieron alternativas en ataque y el Bathco Torrelavega aprovechó la situación para ampliar su ventaja hasta llegar al descanso con una ventaja de diez goles en el luminoso del Vicente Trueba (19-9).

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La segunda parte mantuvo la misma tónica que la primera, con un conjunto cántabro que se sintió cómodo sobre la pista y controló el desarrollo del encuentro.

El Nava trató de reaccionar, aunque volvió a encontrar en los balones al pivote su única vía para generar peligro en ataque.

El cuadro segoviano no logró encontrar suficientes alternativas ofensivas para inquietar a un conjunto cántabro que mantuvo el dominio del partido, hasta certificar su victoria por 33-19.

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- Ficha técnica:

33 - Bathco Torrelavega (19+14): Rangel Luan; Javier Muñoz (2, 1 p), Moyano (2), Isidoro Martínez, Prokop (6), Ángel Fernández (5) y Aja (2) -equipo inicial- Marcio Silva (2), Juanjo Fernández, Lópes Cándido (4, 1 p), Cangiani (1), Jurkovic (2), Cordiés (3), Colunga (2), Gándara (2) y Barkhordari (ps).

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19 - Viveros Herol Nava (9+10): Patotski; Da Silva, David Fernández, Barradas (3), Moreno, Marugán (2, 2 p) y Herranz (8) -equipo inicial- Otero, Audiffred (1), Vázquez (3), Ahumada, Ugalde (1), Arzoz (1), Esparon (1), David Roca y Mateus (ps).

Marcador cada cinco minutos: 1-2, 4-3, 9-4, 12-7, 15-8, 19-9 (descanso); 23-11, 24-14, 25-16, 28-18, 30-19 y 33-19.

Árbitros: Eder Gómez Eguiluz y Mikel Gayoso Jiménez (Euskadi). Excluyeron a Juanjo Fernández, Silva y Aja por el Bathco Torrelavega.

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada de la Liga Nexus Energía Asobal disputado en el Pabellón Municipal Vicente Trueba ante unos 1.200 espectadores. EFE

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aas/jl