32-33. Un polémico gol final de Nevado da el triunfo al Bidasoa en O Gatañal

Guardar

Cangas do Morrazo (Pontevedra), 19 sep (EFE).- Un polémico gol de Mario Nenado desde el medio de la pista, en el que el Frigoríficos del Morrazo reclamó que el jugador estaba fuera del círculo central y fuera de tiempo, permitió al Bidasoa Irún sumar un agónico triunfo (32-33) en O Gatañal.

El equipo irundarra empezó mucho mejor el partido y eso le permitió alcanzar una renta de cinco goles pasado el minuto 20 (7-12). Pero la entrada del central danés Pelle Boesen dio otro aire al ataque del Frigoríficos, que también subió su nivel defensivo.

PUBLICIDAD

Poco a poco, el equipo de Quique Domínguez fue limando su desventaja. Bidasoa ya no atacaba con tanta alegría. Un parcial 3-0 obligó a Alex Mozas a pedir su primer tiempo muerto (10-12, min.24). De poco sirvió. El Frigoríficos se había enchufado y en el arranque del segundo tiempo culminó su remontada (15-14, min.31).

Mozas no encontraba soluciones para frenar a un rival liderado por Boesen. Solo los goles de Julen Mujica, una pesadilla para la defensa gallega en el segundo tiempo, evitaron que el Frigoríficos se escapase. Los gallegos mandaban (26-24, min.49), pero tres pérdidas consecutivas de Martín Gayo le hicieron daño porque Nevado y Mujica mostraron su brazo (27-29, min.55).

PUBLICIDAD

En ese momento, una doble exclusión del Bidasoa, la primera por un mal cambio y la segunda por un golpe de Peciña en el rostro de un rival, dio aire al Frigoríficos. La igualdad volvió al marcador. Cavero situó el 31-32 a falta de 40 segundos. Quique Domínguez pidió tiempo muerto. Su equipo atacó con siete y empató a falta de seis segundos. Bidasoa sacó rápido de centro y ahí llegó la jugada polémica. Los locales protestaron, pero el árbitro debutante Cristian Da Silva Barbadaes concedió el gol de Nevado.

Ficha técnica:

32.- Frigoríficos del Morrazo: Panjan, Hugo Vila (6), Santi López (3), Quintas, Pereiro (6), Rivero y Arnau Fernández (2,1p) -equipo titular- Manu Pérez, Gayo (1), Lindqvist (1), Ludman (2), Pelle Boesen (7,3p), Pablo Castro (3), Fuentes y Javi García (1).

PUBLICIDAD

33.- Bidasoa: Failde, Xavi Túa (1), Nevado (13), Jevtic (1),Julen Mujika (6), Gorka Nieto (1) y Cavero (2,1p) -equipo titular- Leo Maciel (ps), Sladkosky (1), Xavi González (1p), Mindegia (1), Esteban Salinas (2), Furundarena (1), Peciña y Miguel Ángel Martín (3).

Marcador cada cinco minutos: 1-3, 4-6, 6-9, 7-10, 10-13, 13-14 (descanso); 15-16, 18-18, 22-22, 26-25, 27-28 y 32-33.

Árbitro: Luís Ignacio Colmenero Guillén y Cristian Da Silva Barbadaes (comité de Castilla y León). Excluyeron a Samu Pereiro, Gayo y Arnau Fernández por parte del Frigoríficos, y a Peciña, Jevtic, Furundarena y Miguel Ángel Martín por parte del Bidasoa.

PUBLICIDAD

Incidencias: Encuentro correspondiente a la segunda jornada de la liga Asobal disputado en el pabellón de O Gatañal ante unos 1.200 espectadores. EFE

dmg/jl