3-1. Un Real Madrid con rotaciones supera el trámite contra el Valencia antes del PSG

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Madrid, 19 sep (EFE).- El Real Madrid se impuso al Valencia (3-1) en el encuentro correspondiente a la jornada 4 de la Liga F, en un cruce con muchos minutos para las madridistas menos habituales y con un conjunto visitante que fue de menos a más, pero se quedó sin tiempo para remontar.

Las de Pau Quesada llegaban al encuentro después de dos victorias y un empate en las tres primeras fechas y con la mirada puesta en su debut en la Liga de Campeones, previsto para el martes 22 de septiembre a las 21.00 horas (CEST) frente al PSG. Por su parte, el Valencia, recién ascendido, contaba sus tres partidos anteriores por derrotas.

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La competición europea condicionó el once del Real Madrid, con rotaciones en casi todas las líneas para asegurar el descanso de las teóricas titulares. Aun así, el conjunto blanco comenzó dominando, empujando a las jugadoras valencianistas a encerrarse cerca de su propia área.

Las de Pau Quesada controlaban la posesión, con porcentajes en torno al 80 %, pero sin ocasiones claras. En la primera que tuvieron, eso sí, no perdonaron. En el minuto 26, Elisa Senß hizo el 1-0, su primer tanto como jugadora del Madrid, aprovechando un balón que cazó en la frontal del área después de que la defensa rival blocara un intento de disparo de Beerensteyn.

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Lo más difícil para el equipo blanco, abrir el marcador y tomar ventaja, ya estaba hecho. Cinco minutos más tarde, Schröder puso el 2-0 en el marcador rematando en el corazón del área un centro de Andersson. El ritmo bajó, una vez que el Real Madrid tenía una ventaja cómoda, y con ese resultado llegó el descanso.

Después del paso por vestuarios, siguieron las rotaciones de Pau Quesada. Candela Rodríguez sustituyó a Keukelaar, con el PSG en mente. El Valencia aprovechó la desconexión del Real Madrid para dar algún susto a Frohms, como un disparo de Rebecca que se estrelló en el larguero, aunque fue anulada la jugada previa por fuera de juego.

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Sin embargo, el dominio de la posesión y de las fases del juego seguía siendo del equipo blanco. Las menos habituales, como Candela, que entró en la segunda mitad, tuvieron su oportunidad de demostrar un nivel sólido.

El Valencia tuvo sus opciones, pero no las convertía en el tanto necesario para acercar la posibilidad de la remontada. Eso cambió en un saque de esquina, en el minuto 69, cuando la recién ingresada Marcano remató en el palo corto la pelota que venía desde la izquierda para hacer el 2-1.

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Las de Mikel Crespo se crecían por momentos, encimando cada vez más a la defensa local. Marcano aportó nuevas energías al ataque valencianista, pero el Real Madrid seguía sintiéndose cómodo cuando tenía el balón.

El tanto de la tranquilidad lo hizo Athenea del Castillo, ya en el tiempo añadido, en su regreso al equipo blanco después de una lesión de clavícula sufrida en la pretemporada. Eso bastó a las de Pau Quesada para terminar el encuentro con 3-1 y llegar a la Liga de Campeones con victoria, mientras que el Valencia sigue sin puntuar en la Liga F.

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.- Ficha técnica:

3 - Real Madrid: Frohms; Lakrar, De la Cuerda (Athenea, min. 69), Andersson, Noe Llamas (Levels, min. 76); Elisa, Caruso (Andreia Jacinto, min. 56), Oihane; Beerensteyn, Schröder (Eva Navarro, min. 56) y Keukelaar (Candela Rodríguez, min. 46).

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1 - Valencia: Alice; Pauleta, Sáez, Nazareth, Tamarit, Lena Pérez (Débora, min. 79); Mascarell (Marcano, min. 63), Carol (Mbadi, min. 85), Gema, Salomé (Wifi, min. 63); y Rebecca.

Goles: 1-0, min. 26: Elisa. 2-0, min. 31: Schröder. 2-1, min. 69: Marcano. 3-1, min. 94: Athenea.

Árbitra: Arantza Gallastegui (C. Vasco). Amonestó con tarjeta amarilla a las visitantes Lena Pérez (min. 37) y Salomé (min. 45).

Incidencias: partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga F, disputado en el Alfredo di Stéfano ante unos 300 espectadores. EFE