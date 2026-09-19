2-1. Paraguay logra su primer punto de la serie contra Perú al ganar en dobles

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Lima, 19 sep (EFE).- La pareja integrada por Daniel Vallejo y Martín Vergara se impuso este sábado por 2-0 en el partido de dobles a la de Ignacio Buse y Arklon Huertas del Pino, y le dio a Paraguay su primer punto en la serie que disputa contra Perú, en Lima, por el pase a la repesca de Grupo Mundial I de la Copa Davis.

Vallejo y Vergara ganaron con parciales 6-3 y 7-5 a los peruanos en un duelo que demostró un alto nivel competitivo del equipo paraguayo en el estadio del Jockey Club del Perú.

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Con la victoria para los visitantes, la serie sigue en suspenso y se definirá en los partidos de individuales que disputarán a continuación las dos mejores raquetas de ambos países, Buse (puesto 35 ATP) contra Vallejo (58 ATP).

El último partido de la jornada será el que enfrente a Juan Pablo Varillas contra Hernán Escurra.

En la víspera, Buse venció por 2-1 (7-6, 4-6 y 7-5) a Escurra en un disputado partido que le dio el primer punto de la serie a Perú.

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Por su parte, Varillas ganó también por 2-1 (5-7, 7-6 y 6-3) a Vallejo, tras remontar un inicio en contra, y le dio el segundo punto de la serie al equipo local. EFE

(foto)