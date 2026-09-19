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113-110. El Breogán reacciona tarde y sucumbe ante el acierto exterior del Warszawa

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Redacción deportes, 19 sep (EFE).- El Río Breogán se despidió de la Liga de Campeones de baloncesto después de caer este sábado ante el Dziki Warszawa polaco (113-110) en las semifinales de la fase previa de la competición continental.

Liderados por el estadounidense Joseph Girard III (32 puntos) y su notable acierto desde la línea de tres puntos (19 triples y casi un 60 por ciento de acierto), el Dziki Warszawa golpeó al equipo de Luis Casimiro. La renta polaca llegó a los 19 puntos en el inicio del tercer asalto (65-46). El técnico breoganista paró el partido, pero a su equipo le costaba frenar a Girard.

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Pero todo cambió en el último asalto. Cuatro triples prácticamente consecutivos de Francis Alonso dieron aire al Breogán, que empezó a creer en la remontada. Poco a poco, se fue acercando en el marcador hasta entrar en el último minuto con vida.

Dos tiros libres anotados por Makai Ashton frenaron al Breogán, que aun así tuvo la última posesión para forzar la prórroga. Pero esta vez, el tiro de Francis Alonso lo repeló el aro para acabar con el sueño europeo del conjunto lucense. EFE

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dmg/jl

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