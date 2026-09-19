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0-1. Mérida vence a Tabilo y le da el primer punto a España

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Santiago de Chile, 19 sep (EFE).- El español Daniel Mérida (puesto 41 ATP) venció este sábado al chileno Alejandro Tabilo (28 ATP), proporcionó el primer punto de la eliminatoria que se disputa en Santiago a España que se pone en ventaja ante Chile, en el enfrentamiento de la segunda ronda clasificatoria de la Copa Davis, con el acceso a la Final entre Ocho de Bolonia, en noviembre, como objetivo.

Mérida tuvo momentos clave para concretar parciales de 7-5, 3-6 y 3-6 en el Court Central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional de Santiago, donde estuvo el exnúmero uno chileno Marcelo Ríos como espectador.

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Tabilo aseguró un primer set peleado, que resolvió ganando los últimos tres puntos al hilo tras quebrar el servicio de Mérida con el marcador igualado a cinco juegos por lado. El chileno selló un 7-5 cuando apostó a meter puntos con el primer servicio en un juego que tuvo dominado al llevarlo a 40-15.

Apostó al inicio por un buen juego en la red, donde logró complicar por momentos al español, que superó sus primeros parpadeos en una jornada nublada y con lluvias tenues aisladas.

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El segundo set comenzó con Mérida al extremo desde el primer juego para defender su saque en ventaja ante Tabilo que estuvo cerca de quebrar, pero el español logró recuperarse para igualar a un set por lado. El duelo se mantuvo parejo, en el sexto juego Tabilo se puso 3-3 al ganarlo en 40-0, pero luego Mérida se asentó en la cancha ganando tres puntos seguidos quebrando el servicio del chileno en el octavo.

La primera raqueta chilena comenzó con problemas el tercer set que llegó a estar 40 iguales en el primer juego, con el español en ventaja dos veces, hasta que con una pelota a la red Tabilo cerró defendiendo su servicio.

El hispano se consolidó desde su victoria en el segundo set, y consiguió dos juegos seguidos quebrando en el tercer juego con un 0-40 mientras Tabilo fue perdiendo intensidad cediendo puntos ante su rival.

Finalmente, Mérida concretó un 3-6 para adelantar al equipo español en su búsqueda de entrar entre los ocho mejores equipos del mundo.

El siguiente partido de individuales de esta jornada enfrentará al chileno Cristian Garín (133 ATP) contra el español de 20 años Rafael Jódar (14 ATP), quien estará debutando ya siendo considerado como la gran futura primera raqueta de su país.

Este domingo la jornada empezará con el partido de dobles que disputarán las parejas Tabilo y Tomás Barrios contra Jaume Munar y Pedro Martínez.

El cuarto partido de la ronda será de Tabilo ante Jódar, y el último encuentro lo jugarán Garín contra Mérida. EFE

(foto)

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