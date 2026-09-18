Un preso de la cárcel de Quatre Camins (Barcelona) mata a su compañero de celda

Barcelona, 18 sep (EFE).- Un preso de la cárcel de Quatre Camins (Barcelona) ha matado presuntamente esta pasada noche a su compañero de celda, por lo que los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para esclarecer los hechos.
Según informa el departamento de Justicia en un comunicado, el interno asesinado no ha muerto por arma blanca, por lo que será la autopsia la que determine las circunstancias del fallecimiento. EFE
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