Espana agencias

Terzic: "Tenemos la sensación de que vamos por muy buen camino"

Guardar

Bilbao, 18 sep (EFE).- Edin Terzic, entrenador del Athletic Club, se mostró "contento con los primeros pasos" en el banquillo rojiblanco porque tanto él como su cuerpo técnico tienen "la sensación" de que van "por buen camino" con el trabajo desarrollado en estos tres meses.

"Estamos al principio, no estamos cerca de la meta ni de la forma final en la que queremos jugar, pero han sido buenos pasos. Eso es lo más importante cuando empiezas a desarrollar cosas nuevas, tener la sensación de que puedes crear y ver esos pequeños avances", destacó el técnico en la rueda de prensa previa al partido de mañana sábado en San Mamés frente al Deportivo Alavés.

PUBLICIDAD

Terzic añadió que han sido tres meses "exigentes" porque tuvieron que planificar la pretemporada "sin saber cuándo empezaba la Liga" por el posible aplazamiento de la primera jornada ni tampoco "cuándo volverían los internacionales".

"Pero trabajamos en todos los objetivos que queríamos alcanzar y aunque no acabamos contentos con los resultados de los dos primeros partidos luego han sido mucho mejores los resultados y el rendimiento. Estamos contentos con los primeros pasos, pero queda mucho por venir y tenemos muchas ganas", subrayó.

PUBLICIDAD

El alemán, por otro lado, admitió que el aplazamiento del partido del miércoles en Valencia frente al Levante "tuvo un efecto por el viaje y la sesión de entrenamiento" posterior que, no obstante, no le ha supuesto "ningún problema" para preparar el encuentro contra el Alavés.

"Nadie tiene la culpa de lo que pasó el miércoles, ahora toca pensar en el siguiente partido. Es parte de nuestro trabajo y tenemos que estar preparados para buscar soluciones rápidas", admitió un Terzic "consciente de la importancia" del derbi frente al conjunto vitoriano "por la parte emocional".

"Es un derbi, pero el resto es igual que otro partido. Tenemos mucho respeto por el Alavés, pero vamos a tratar de seguir mejorando en nuestro juego sin tener en cuenta el rival ni si jugamos fuera o en casa. No queremos marcar una diferencia entre el contrario y dónde juguemos. Y mañana nos debemos preparar para jugar contra un equipo que ha empezado muy bien la temporada", recalcó.

Terzic valoró al conjunto albiazul como un equipo con "unos buenos cimientos" y un grupo de "ocho jugadores que siempre aparecen en la alineación".

"Tienen una buena estructura, un buen técnico y son muy efectivos. Les gustan hacer muchos centros, son muy peligrosos en los duelos en el área. Ahí es donde tenemos que estar preparados, pero el plan siempre es estar más centrados en nuestro juego, cómo queremos ser peligrosos en ataque y cómo mantener al rival lejos de nuestra portería", incidió.

Por último, Terzic comentó que "aunque rompe un poco el ritmo de la Liga" van a plantear el próximo parón de tres semanas como "una segunda pretemporada" para "mejorar a nivel físico y táctico" y el rendimiento también táctico.

"No pienso en ganar porque sea mejor para el parón. No hay mal momento para ganar, cualquier partido que puedes ganar siempre es un buen día. Da igual lo que suceda. Nos organizamos para este parón y vamos a utilizar el tiempo muy bien para mejorar nuestro juego", concluyó. EFE

ibn/cc/cmm

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El tiempo de estudio que necesitó Julia Cejudo para convertirse en la notaria más joven de España: se preparó las oposiciones en solo 2 años y 9 meses y la media es de 7 años

La joven, natural de la localidad sevillana de Carmona, ha trasladado su preferencia por un primer nombramiento en el sur, con un pueblo de la sierra de Córdoba como opción probable

El tiempo de estudio que necesitó Julia Cejudo para convertirse en la notaria más joven de España: se preparó las oposiciones en solo 2 años y 9 meses y la media es de 7 años

Lady Di decidió divorciarse convencida de que Carlos III estaba “enamorado de su ayuda de cámara”

Charles Spencer revela en sus nuevas memorias una conversación privada con su hermana en la que Diana le anunció que quería poner fin a su matrimonio

Lady Di decidió divorciarse convencida de que Carlos III estaba “enamorado de su ayuda de cámara”

Un agente de la Ertzaintza es suspendido de empleo y sueldo tras probarse que gestionaba un hotel situado en un antiguo convento de monjas: año y dos meses de sanción

El policía no contaba con la autorización de compatibilidad necesaria para tener otro trabajo

Un agente de la Ertzaintza es suspendido de empleo y sueldo tras probarse que gestionaba un hotel situado en un antiguo convento de monjas: año y dos meses de sanción

La psicología coincide: “Si un joven no duerme lo suficiente, es imposible que aprenda correctamente”

La falta de descanso perjudica la memoria en los adolescentes y jóvenes adultos

La psicología coincide: “Si un joven no duerme lo suficiente, es imposible que aprenda correctamente”

Muere una de las belugas que fue trasladada desde un zoo de Canadá al Oceanogràfic de Valencia: “Es un momento especialmente difícil para todos”

Los cetáceos se habían salvado del sacrificio gracias a un operativo internacional que permitió que fuesen reubicados en distintos parques

Muere una de las belugas que fue trasladada desde un zoo de Canadá al Oceanogràfic de Valencia: “Es un momento especialmente difícil para todos”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Luis de la Fuente anuncia su primera lista tras el Mundial con un guiño a Ceuta: convoca a Josep Martínez y a Roberto Fernández y vuelve Huijsen

Luis de la Fuente anuncia su primera lista tras el Mundial con un guiño a Ceuta: convoca a Josep Martínez y a Roberto Fernández y vuelve Huijsen

Putin ordena transferir los activos de Nestlé, Auchan y Leroy Merlin en Rusia a una empresa dirigida por un general y con un solo empleado

Comienza el traslado de migrantes al campamento del puerto de Ceuta, donde más de 4.000 personas esperan conseguir una de las 1.700 plazas disponibles

El mercado real del alquiler en Madrid: el 0,5% de los propietarios (empresas y fondos) controlan el 82% de los contratos y gestionan 632 millones de euros en fianzas

El buque de guerra español que ha recibido Marruecos y que retoma la relación de Navantia y Rabat iniciada en los años 80

ECONOMÍA

El tiempo de estudio que necesitó Julia Cejudo para convertirse en la notaria más joven de España: se preparó las oposiciones en solo 2 años y 9 meses y la media es de 7 años

El tiempo de estudio que necesitó Julia Cejudo para convertirse en la notaria más joven de España: se preparó las oposiciones en solo 2 años y 9 meses y la media es de 7 años

Las visitas de alemanes y franceses a España cayeron en agosto, pero aun así el turismo internacional se disparó: la mayoría llegó del Reino Unido

Juanma Lorente, abogado: “Si tu empresa tarda mucho en abrir un protocolo de acoso, puedes poner una demanda para irte con indemnización”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Más de 32.000 personas mueren esperando a que el Estado resuelva su solicitud de ayuda a la dependencia

DEPORTES

Mbappé se fija el Balón de Oro como meta: “Lo más importante es que vuelva al Real Madrid”

Mbappé se fija el Balón de Oro como meta: “Lo más importante es que vuelva al Real Madrid”

Fernando Alonso pone a la FIA contra las cuerdas mientras presiona a Honda por su futuro en la Fórmula 1: “Mi responsabilidad es ayudarlos con mi experiencia”

Ilia Topuria está de vuelta, reta a Justin Gaethje y no se guarda nada: “Ahora vamos a ver quién tiene pelotas”

Jorge Martín puede regalar el Mundial de MotoGP a Marc Márquez: “Tomaré la decisión este fin de semana”

La Roja gana el Mundial, pero nadie tiene el puesto asegurado: los campeones que pueden caerse de la lista de De la Fuente y las novedades