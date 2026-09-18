Terzic: "Tenemos la sensación de que vamos por muy buen camino"

Guardar

Bilbao, 18 sep (EFE).- Edin Terzic, entrenador del Athletic Club, se mostró "contento con los primeros pasos" en el banquillo rojiblanco porque tanto él como su cuerpo técnico tienen "la sensación" de que van "por buen camino" con el trabajo desarrollado en estos tres meses.

"Estamos al principio, no estamos cerca de la meta ni de la forma final en la que queremos jugar, pero han sido buenos pasos. Eso es lo más importante cuando empiezas a desarrollar cosas nuevas, tener la sensación de que puedes crear y ver esos pequeños avances", destacó el técnico en la rueda de prensa previa al partido de mañana sábado en San Mamés frente al Deportivo Alavés.

PUBLICIDAD

Terzic añadió que han sido tres meses "exigentes" porque tuvieron que planificar la pretemporada "sin saber cuándo empezaba la Liga" por el posible aplazamiento de la primera jornada ni tampoco "cuándo volverían los internacionales".

"Pero trabajamos en todos los objetivos que queríamos alcanzar y aunque no acabamos contentos con los resultados de los dos primeros partidos luego han sido mucho mejores los resultados y el rendimiento. Estamos contentos con los primeros pasos, pero queda mucho por venir y tenemos muchas ganas", subrayó.

PUBLICIDAD

El alemán, por otro lado, admitió que el aplazamiento del partido del miércoles en Valencia frente al Levante "tuvo un efecto por el viaje y la sesión de entrenamiento" posterior que, no obstante, no le ha supuesto "ningún problema" para preparar el encuentro contra el Alavés.

"Nadie tiene la culpa de lo que pasó el miércoles, ahora toca pensar en el siguiente partido. Es parte de nuestro trabajo y tenemos que estar preparados para buscar soluciones rápidas", admitió un Terzic "consciente de la importancia" del derbi frente al conjunto vitoriano "por la parte emocional".

PUBLICIDAD

"Es un derbi, pero el resto es igual que otro partido. Tenemos mucho respeto por el Alavés, pero vamos a tratar de seguir mejorando en nuestro juego sin tener en cuenta el rival ni si jugamos fuera o en casa. No queremos marcar una diferencia entre el contrario y dónde juguemos. Y mañana nos debemos preparar para jugar contra un equipo que ha empezado muy bien la temporada", recalcó.

Terzic valoró al conjunto albiazul como un equipo con "unos buenos cimientos" y un grupo de "ocho jugadores que siempre aparecen en la alineación".

"Tienen una buena estructura, un buen técnico y son muy efectivos. Les gustan hacer muchos centros, son muy peligrosos en los duelos en el área. Ahí es donde tenemos que estar preparados, pero el plan siempre es estar más centrados en nuestro juego, cómo queremos ser peligrosos en ataque y cómo mantener al rival lejos de nuestra portería", incidió.

PUBLICIDAD

Por último, Terzic comentó que "aunque rompe un poco el ritmo de la Liga" van a plantear el próximo parón de tres semanas como "una segunda pretemporada" para "mejorar a nivel físico y táctico" y el rendimiento también táctico.

"No pienso en ganar porque sea mejor para el parón. No hay mal momento para ganar, cualquier partido que puedes ganar siempre es un buen día. Da igual lo que suceda. Nos organizamos para este parón y vamos a utilizar el tiempo muy bien para mejorar nuestro juego", concluyó. EFE

PUBLICIDAD

ibn/cc/cmm