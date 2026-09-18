Sumar acusa a la Policía de "fabricar inseguridad" en el traslado al puerto de Ceuta

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Madrid, 18 sep (EFE).- El partido Movimiento Sumar, socio del PSOE en el Ejecutivo de coalición, ha acusado a la Policía de "fabricar inseguridad" en el traslado de migrantes este viernes desde las playas de Benítez y el Trampolín hasta el campamento habilitado por el Gobierno en el puerto de Ceuta.

"La policía carga contra grupos de migrantes por el terrible delito de andar despacio. La seguridad no es esto. Esto es fabricar inseguridad", ha señalado el partido en su cuenta de la red social Bluesky, acompañado de un video en el que se escuchan disparos al aire mientras un grupo de agentes guía a centenares de migrantes.

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Decenas de migrantes de los más de 3.000 que están siendo trasladados desde primera hora de este viernes en Ceuta de las playas de Benítez y el Trampolín al campamento habilitado en el puerto se han saltado el cordón policial.

Esto ha provocado dificultades a las fuerzas de seguridad que han controlado la situación, según han indicado a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno.

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El campamento, habilitado por el Gobierno en el puerto de Ceuta para acoger a parte de los migrantes llegados tras la entrada masiva de finales de julio, cuenta con carpas, así como áreas para la atención e intervención social y servicios sanitarios. EFE