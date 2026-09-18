Shakira, lista para una residencia histórica en Madrid

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Madrid, 18 sep (EFE).- Concebido como un broche a la altura del que ha sido certificado ya como el "tour" latino más taquillero de la historia, 'Las Mujeres Ya No Lloran', Shakira inicia este viernes en Madrid una residencia histórica de doce conciertos que, según sus responsables, excede incluso los márgenes de este tipo de propuestas.

"Hemos visto mucha residencia a nivel mundial, pero muy poca con el calado y con la fuerza con los que se está haciendo esta", subrayaba hace solo unos días Pino Sagliocco, presidente de Live Nation España, en una presentación ante la prensa en la que consideró que España debería estar "orgullosa".

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Para empezar, Shakira ha visto cómo se erigía solo para ella y esta ocasión un estadio con capacidad para 55.000 espectadores por día y toda una 'ciudad' a su alrededor de 220.000 metros cuadrados de extensión dentro del recinto Iberdrola Music, la cual dará cabida además a contenidos para niños, también de literatura, gastronomía, arte o la labor filantrópica de la que ha hecho gala la colombiana.

Bautizada como Macondo Park, en homenaje a la ciudad imaginaria que era el escenario de 'Cien años de soledad' de su compatriota Gabriel García Márquez, acogerá en los próximos días múltiples actividades paralelas comisariadas por la propia Shakira con el objetivo de celebrar a la comunidad latina, a los migrantes y a los españoles como parte fundamental de ella.

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"Este es un mundo latino y vamos a explicar al mundo en qué consiste ese orgullo", explicó Sagliocco en el anuncio de esta residencia el pasado mes de marzo, cuando sus fechas empezaron a crecer hasta las doce actuaciones finales, que tendrán lugar este viernes y los días 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre y 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre.

Según el portal Booking, el efecto Shakira se ha manifestado ya en un crecimiento del 56 % en búsquedas de alojamiento en la capital entre esas fechas, sobre todo en el último fin de semana, cuando el aumento ha sido de casi el 75 %.

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Con casi todo vendido (solo quedan entradas sueltas), está prevista la visita de un 20 por ciento aproximadamente de público de fuera del continente (con Argentina, Italia, Brasil y EE.UU. a la cabeza, según Booking), mientras que desde Europa Live Nation ha computado un 3 % de visitas desde Francia y un 2 % tanto de Alemania como de Reino Unido. EFE