Reserva de Biosfera de La Siberia (Badajoz) acoge III Congreso Español la próxima semana

Guardar

Madrid, 18 sep (EFE).- La Reserva de la Biosfera de La Siberia en la localidad de Herrera del Duque (Badajoz) acogerá el III Congreso Español de Reservas de la Biosfera del 21 al 24 de septiembre, según un comunicado facilitado este viernes por el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco).

Delegaciones de las 55 Reservas de la Biosfera españolas se reunirán con gestores, científicos, miembros del Comité Español del Programa sobre el Hombre y la Biosfera de la Unesco y representantes de distintas administraciones públicas e instituciones vinculadas a la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible.

PUBLICIDAD

Este foro constituye el principal punto de encuentro de la Red Española de Reservas de la Biosfera y su objetivo es debatir y aprobar su nuevo Plan de Acción Estratégico para el período 2026/2035, que fijará sus prioridades y líneas de actuación durante los próximos diez años, además de reforzar la cooperación entre territorios.

Además, este plan adaptará y dará continuidad a los acuerdos alcanzados durante el V Congreso Mundial de Reservas de Biosfera organizado en Hangzhou (China) hace ahora un año y donde se aprobó el plan de acción de estas instituciones a nivel internacional.

PUBLICIDAD

El objetivo es consolidar su papel como territorios de referencia para la conservación de la biodiversidad, el desarrollo sostenible, la participación social, la educación ambiental, la investigación y la adaptación al cambio climático, además de favorecer el intercambio de conocimientos y experiencias y reforzar la cooperación institucional.

El congreso de La Siberia incluirá también las reuniones anuales del Consejo de Gestores y del Consejo Científico de la Red Española de Reservas de la Biosfera, distintas sesiones técnicas, la observación de la berrea del ciervo en el entorno del embalse de Cíjara y una actividad de observación astronómica vinculada a su reconocimiento como destino turístico Starlight, entre otras actividades. EFE

PUBLICIDAD