Reproducen el himno de Corea del Norte en vez del surcoreano durante los Juegos Asiáticos

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Tokio, 18 sep (EFE).- Los organizadores de los vigésimos Juegos Asiáticos, que se celebran este año en Japón, reprodujeron por error el himno de Corea del Norte en lugar del surcoreano antes de un partido de hockey entre Corea del Sur y Bangladés, recoge la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

"No puedo creer que algo como esto haya sucedido en una competición internacional", dijo el entrenador del equipo de hockey surcoreano, Min Tae-seok, en declaraciones recogidas por la agencia.

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La confusión sucedió antes de un partido entre los equipos masculinos de hockey de Corea del Sur y Bangladés. En la descripción de Yonhap del encuentro, el himno norcoreano sonó en lugar del surcoreano antes del partido, tras lo cual los organizadores reprodujeron el himno bangladesí.

Sólo después de sonar el himno de Bangladés se reprodujo el himno de Corea del Sur, pero como el encuentro iba con retraso, el árbitro ordenó a los jugadores prepararse para jugar antes de que terminase. El equipo surcoreano ganó 5-0 al bangladesí.

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Los Juegos Asiáticos, que se celebran cada cuatro años y son la mayor competición deportiva del continente, abarcan en esta edición un total de 43 deportes y 70 disciplinas, con 468 eventos bajo el lema 'Imagina una sola Asia'.

El evento deportivo, que Japón acoge por primera vez desde 1994, arranca oficialmente el sábado y finalizará el 4 de octubre, aunque ya se han disputado algunos encuentros.

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La mayoría de citas se desarrollarán en la prefectura de Aichi y su capital, Nagoya, aunque también habrá sedes en las vecinas prefecturas de Gifu y Shizouka, así como en Osaka y Tokio.

El programa incluye disciplinas convencionales de los Juegos Olímpicos, como fútbol, gimnasia artística o tiro con arco; deportes tradicionales de la región (artes marciales como jiu-jitsu o wushu, o el sepak takraw, una especie de cruce entre fútbol y voleibol, popular en el sudeste asiático); y hasta modalidades que incorporan tecnologías digitales (e-sports).

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Desde los primeros juegos, que se celebraron en 1951 en la capital de la India, Nueva Deli, con algo menos de 500 atletas, su magnitud ha ido aumentando progresivamente con los años hasta esta edición, que se espera que supere los 11.000 deportistas. EFE