Piden 2 años y medio de cárcel a 4 acusados de ataques informáticos a una web de noticias

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Madrid, 18 sep (EFE).- La Fiscalía pide en sus conclusiones provisionales dos años y medio de prisión para cuatro acusados de cometer en 2013 ataques informáticos a la web www-prnoticias.com, que le causaron un perjuicio de 425.000 euros, por lo que serán juzgados el martes próximo en la Audiencia Provincial de Madrid.

En su escrito de acusación el Ministerio Público relata que los acusados se concertaron para cometer ataques informáticos sobre dicho portal, para lo cual L.S.H. encargó a una persona de su confianza, F.L.S., que buscara a alguien que pudiera ejecutarlos ante lo que este contactó con su amigo G.A.E., a quien le encomendó que se ocupase de buscar a la persona o grupo que los realizase.

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El fiscal explica que G.A.E. fue el encargado de llevar a cabo la negociación directa con una persona que realizaba este tipo de actividad desde fuera de España a cambio de dinero, con quien se puso en contacto a través de una página web para concretar los detalles del ataque.

Sobre las siete de la mañana del 27 de septiembre de 2013 la página web de prnoticias fue objeto de ataques informáticos sistemáticos consistentes en el envío masivo de peticiones ilícitas que colapsaron el ancho de banda del servidor con lo que inutilizaron el servicio, quedando la web inaccesible durante el tiempo que duraban los mismos, lo que se prolongó durante un mes.

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La entidad perjudicada tuvo que volver a configurar todos los soportes y plataformas así como construir nuevas estructuras de seguridad.

La Fiscalía agrega que M.L.B.P., pareja de F.L.S., se encargó de efectuar entre el 2 y el 22 de octubre de 2013 cinco transferencias de dinero a la persona que les había indicado G.A.E. como contraprestación de la acción encomendada.

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En el registro efectuado el 9 de diciembre de 2014 en el domicilio de Madrid en el que residían F.L.S. y M.L.B.P. se intervinieron cuatro discos duros de los que se extrajeron numerosas conversaciones por distintas vías entre F.L.S. y G.A.E. relativas a www.prnoticias.com, así como visitas efectuadas por los mismos a una página utilizada para conocer qué servidor aloja una web. EFE