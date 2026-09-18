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Muere una mujer de 62 años tras quedar atrapada al volcar su coche en Cáceres

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Madrid, 18 sep (EFE).- Una mujer de 62 años ha fallecido en la madrugada de este viernes tras quedar atrapada en el interior de su vehículo después de sufrir un vuelco en un camino próximo al pantano de Gualtaminos, en el municipio de Villanueva de la Vera (Cáceres), ha informado Emergencias 112 de Extremadura.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado de urgencia efectivos del Servicio Provincial de Extinción de Incendios (SEPEI) del parque de Jarandilla de la Vera, explicó Emergencias 112 de Extremadura en una publicación en la red social X.

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Asimismo, se han personado en la zona sanitarios del Punto de Atención Continuada (PAC) de Villanueva de la Vera, que no han podido más que confirmar el fallecimiento de la mujer.

Guardia Civil ha intervenido para instruir las diligencias correspondientes sobre el siniestro.EFE

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