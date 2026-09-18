Los bomberos catalanes protestan para exigir al Govern que cumpla los acuerdos laborales

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Barcelona, 18 sep (EFE).- Decenas de bomberos de la Generalitat se han manifestado en Barcelona para exigir al Govern que cumpla con los acuerdos 2023-2026 que mejoran sus condiciones laborales, salariales y formativas: "La situación es insostenible" ante unas "emergencias cada vez más complejas y recurrentes", advierten.

Ante unos "acuerdos" y "promesas" que consideran "incumplidos", los sindicatos del cuerpo de Bomberos de la Generalitat han convocado este viernes una movilización, coincidiendo con una reunión que mantienen hoy con responsables del Departamento de Interior, que ha partido de la plaza Sant Jaume, sede del Palau de la Generalitat, y concluirá hacia el mediodía frente a la consellería.

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Reclaman, entre otras cosas, una mejor gestión de los tóxicos a los que se exponen en los incendios, una aplicación "efectiva y real" de la ley de Prevención de Riesgos Laborales y desarrollar la estructura de apoyo -como la logística y los técnicos de control-.

Piden, asimismo, garantizar un modelo de formación continuada durante toda la vida profesional, puesto que la escuela de bomberos "está saturada", recuperar el poder adquisitivo tras años de "congelación salarial" y avanzar hacia una jornada de 35 horas laborales.

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En declaraciones a los medios, Jan, del sindicato IAC CATAC, ha denunciado, entre otras cuestiones, la mala gestión de los tóxicos y contaminantes a los que están expuestos en los incendios.

"Llegamos con los trajes al parque atravesando estancias como el comedor y habitaciones y acabamos lavando nosotros todo el material cuando debería hacerlo una empresa especializada", ha explicado este bombero, jefe del parque de Sabadell (Barcelona).

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Antonio del Rio, del sindicato UGT, ha advertido de que las estructuras actuales del cuerpo de Bomberos "están obsoletas" tras "años de desinversión", por lo que ve imprescindible una "renovación" para hacer frente a unas "emergencias cada vez más complejas y recurrentes" por el cambio climático.

Ha criticado asimismo que, aunque el Govern "está tomando conciencia" de la situación, peca de "improvisación y de falta de planificación" a la hora de hacer frente a la misma.

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Por ello, ha exigido al Govern y a los grupos parlamentarios un "pacto de país" para tener una "estructura fuerte y potente" que dé respuesta a los retos actuales con una nueva ley de bomberos, que integre también al cuerpo de Barcelona. EFE

(foto) (vídeo)