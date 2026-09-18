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Leo Meindl: "Creo que podemos jugar el 'playoff'"

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Santiago de Compostela, 18 sep (EFE).- El internacional brasileño Leo Meindl expresó este viernes, durante su presentación como nuevo jugador del Monbus Obradoiro, su ambición de cara a la temporada 2026-2027, en la que “sueña” con disputar el 'playoff' por el título pese a recalar en un recién ascendido a la Liga Endesa.

“Cuando firmo en un equipo siempre pienso en cosas grandes. Yo creo que podemos jugar el 'playoff'. Todos piensan en no bajar, pero yo al revés. Tres o cuatro victorias más nos ponen en el 'playoff', por ejemplo. El año pasado en Burgos, si hubiéramos hecho una segunda vuelta como la primera podríamos jugar los 'playoffs'. Por eso creo que si ponemos la atención en los detalles podemos hacer algo grande. Es importante crear buenas expectativas porque si miras hacia arriba es más fácil lograr lo que es necesario”, expuso durante la rueda de prensa ofrecida en Santiago de Compostela.

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El jugador de São Paulo, que cuenta con pasaporte italiano, rechazó ofertas de otros países porque seguir compitiendo en la Liga española entiende que es “lo mejor” para seguir yendo a la selección.

“Una parte de mi carrera es la selección nacional y estar en España, en un equipo como el Obradoiro, me deja en una situación de aprendizaje, que es lo que busco yo para seguir jugando en la selección y disputar Mundiales u Olimpiadas”, explicó el brasileño, quien señaló que ahora es un jugador diferente al que debutó en el curso 2020-2021 en la ACB con el Fuenlabrada.

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“He cambiado mucho con el tiempo. Cuando llegué a Fuenlabrada nadie me conocía. En Brasil tenía una carrera y lo dejé todo para venir a España. Seguramente era el que menos cobraba del equipo y llevaba cinco años jugando en la selección nacional de Brasil. Pero yo soy una persona que sueña mucho, que tiene muchos sueños, y eso es lo que me da la motivación”, incidió.

A Meidl le gusta “la mezcla” de jugadores veteranos y jóvenes que hay en la plantilla, así como la “versatilidad” de algunos de sus compañeros.

“Lo que me deja más tranquilo es que tenemos un grupo de jugadores físicos, técnicos, otros que tienen mucha experiencia y otros más jóvenes. Esa mezcla creo que es importante porque todos tenemos mucha ilusión. Es una temporada muy importante para el club, pero también para todos los jugadores”, manifestó.

En este sentido, dijo que él tiene la capacidad “de hacer un poco de todo”, por eso confía en convertirse en un jugador importante para el técnico Diego Epifanio.

“Creo que es una de mis mayores virtudes y así lo he demostrado durante mi carrera. Puedo aportar rebote, defensa, puntos…intentaré ayudar a construir un equipo mucho más sólido en todos los sentidos”, declaró.

Al exjugador del San Pablo Burgos, con el que disputó 32 encuentros de y firmó unos promedios de 10,4 puntos, 5,2 rebotes y 1,9 asistencias por partido en el pasado curso liguero, le gusta mucho “la dinámica” de su nuevo equipo.

“Me he adaptado más rápido de lo que imaginaba”, indicó el alero, quien confesó que los primeros días en Santiago fueron “un poco más difíciles” porque venía de jugar con su país y acusó “el cambio de horario”.

Se definió como una persona “muy emocional”, y desveló que “antes de firmar un contrato” con un club siempre indaga en cómo son los seguidores de ese equipo, ya que le gusta "mucho estar cerca de la afición".

Y a ese respecto, relató su “increíble” experiencia en el baloncesto de Japón: “Allí creo que no sólo he crecido como jugador profesional, también como persona. La educación y las cosas que pasan en Japón sólo las sabes cuando lo vives". EFE

dmg/cmm

(foto)

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