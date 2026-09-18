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La Semana Naval de Madrid arranca mañana con exposiciones, seminarios y talleres para conocer el pasado y futuro naval

01/04/2023 Entrada del Cuartel General de la Armada, a 1 de abril de 2023, en Madrid, (España). Se trata de un edificio neogótico situado en el Paseo del Prado. Fue diseñado por los arquitectos José Espelius y Francisco Javier de Luque. Su construcción se inició en 1925, en terrenos pertenecientes a los Jardines del Buen Retiro, siendo inaugurado en 1928. Cuenta con una fachada principal de corte historicista y en su esquina Sureste, en una parte moderna del edificio, posee en sus bajos la entrada al Museo Naval. POLITICA Carlos Luján - Europa Press
01/04/2023 Entrada del Cuartel General de la Armada, a 1 de abril de 2023, en Madrid, (España). Se trata de un edificio neogótico situado en el Paseo del Prado. Fue diseñado por los arquitectos José Espelius y Francisco Javier de Luque. Su construcción se inició en 1925, en terrenos pertenecientes a los Jardines del Buen Retiro, siendo inaugurado en 1928. Cuenta con una fachada principal de corte historicista y en su esquina Sureste, en una parte moderna del edificio, posee en sus bajos la entrada al Museo Naval. POLITICA Carlos Luján - Europa Press
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La XVI edición de la Semana Naval de Madrid 2026, organizada por la Armada, comienza este sábado con un programa plagado de exposiciones, seminarios y talleres para descubrir el presente y el futuro naval.

Bajo el lema 'España se la juega en la mar. La Armada responde', esta edición tiene como propósito visibilizar la "estrecha relación" entre el día a día y la seguridad en la mar.

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Asimismo, busca poner de relieve la importancia "fundamental" de garantizar la libertad de navegación y de proteger las rutas, los recursos y las infraestructuras que resultan "imprescindibles" para sostener la economía y las comunicaciones. El bloqueo del estrecho de Ormuz por Irán en respuesta a la agresión de Estados Unidos que comenzó en febrero constituye un ejemplo.

Según ha informado la Armada en un comunicado, el Retiro acoge el sábado y el domingo una exposición de material y demostraciones de capacidades de la Infantería de Marina, así como una exposición y una demostración hidrográfica en el estanque del parque, con talleres y actividades gratuitas para los niños.

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Por su parte, el Museo Naval acoge el sábado, el domingo y el día 26 de septiembre una programacíón de actividades familiares, para acercar la tradición marítima a los más jóvenes.

El debate estratégico y las sesiones académicas adquirirán importancia en la presente edición. Así, del 21 al 25 de septiembre, el Real Instituto y Observatorio de la Armada desarrollará un Seminario de Navegación Astronómica, ofreciendo a especialistas y alumnos la oportunidad de profundizar en los métodos tradicionales y vanguardistas de navegación astronómica y orientación marítima.

EL TRADICIONAL CONCIERTO Y LOS PREMIOS

El día 22, el Cuartel General de la Armada será sede de un Seminario de Estrategia, con el lema 'Lecho marino conectado: tecnología, disuasión y resiliencia en la seguridad marítima nacional', y el día 23 se celebrarán unas jornadas técnicas dedicadas a la Innovación y Soberanía Tecnológica bajo el título 'El factor Indo-Pacífico', que analizarán el impacto geostratégico de esa región en la seguridad marítima global.

Ya el día 24, la Gala de los Premios Armada galardonará a aquellas personalidades y entidades que hayan destacado por su labor en la divulgación de los valores de la cultura marítima y de la defensa.

La música tendrá cabida en esta edición a través del tradicional concierto de la Unidad de Música de la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid el viernes 25 en los Jardines de la Plaza de Oriente. En el terreno deportivo, el innovador Desafío Vertical de la Semana Naval se estrenará este año el 26 de septiembre con un recorrido que consistirá en el ascenso del icónico Faro de Moncloa.

Para finalizar esta edición, el mismo 26 tendrá lugar una jura de bandera para personal civil en Madrid Río, abierta para a todos los ciudadanos.

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