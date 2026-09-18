Interior destinará a Melilla refuerzos de la Guardia Civil por la presión migratoria

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Melilla, 17 sep (EFE).- El Ministerio del Interior destinará a Melilla nuevos refuerzos de la Guardia Civil para dar respuesta a la presión migratoria que hay sobre la ciudad autónoma, según ha anunciado este jueves la delegada del Gobierno, Sabrina Moh.

En declaraciones a los periodistas, Moh no ha concretado si estos refuerzos se deben a los llamamientos a nuevas entradas masivas en los próximos días, concretamente los días 20 o 23 de septiembre, aunque ha admitido que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado “siempre trabajan bajo el parámetro” de la ciudad fronteriza que es Melilla.

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El objetivo con el que se trabaja, ha dicho la delegada, es “ofrecer la mayor seguridad” a la ciudadanía melillense, ante el cual “el Gobierno tiene siempre esa sensibilidad de ir mandando recursos cada vez que se requieren y se demandan para organizar los dispositivos de la mejor manera posible”.

Moh, que no ha concretado el número de efectivos de los que constará ese refuerzo ni la unidad del instituto armado al que pertenecen, ha aplaudido el trabajo que están realizando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Melilla y ha destacado las reuniones de coordinación y comunicación diaria que mantienen con la Delegación del Gobierno.

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También ha asegurado que tienen planes de contingencia, de respuesta y dispositivos preparados y realizan una revisión continua del perímetro fronterizo que separa Melilla de su entorno marroquí, en el que ha negado que haya algún problema ante la preocupación expresada por ciudadanos en algunos puntos de supuesta vulnerabilidad.

La delegada ha dicho entender la preocupación de los vecinos, pero ha puesto de relieve la inversión realizada en los últimos años por el Gobierno para modernizar tanto la valla como el puesto fronterizo de Beni-Enzar y aumentar las plantillas de Policía y Guardia Civil frente a “los recortes en seguridad del Partido Popular”.

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A esas “instalaciones dignas” para el servicio de los agentes, Moh ha añadido la instalación de otros elementos como la barrera de contención en el mar instalada en el dique sur días después de producirse la crisis migratoria en Ceuta, que también afectó en menor proporción a Melilla. EFE

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