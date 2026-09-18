Grave un motorista que salió despedido 10 metros y estuvo 8 horas sin localizar en Madrid

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Madrid, 18 sep (EFE).- Un motorista de 31 años se encuentra en estado grave tras sufrir un accidente en la M-31, en Villa de Vallecas, en el que salió despedido unos 10 metros y quedó tendido en una zona de poca visibilidad hasta que, ocho horas después, el personal de conservación de carreteras consiguió localizarlo consciente.

El accidente tuvo lugar en el kilómetro dos de la M-31, sentido salida, en Villa de Vallecas, en torno a la medianoche de este viernes.

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El motorista salió despedido unos 10 metros hasta la cuneta, en una zona más baja de la calzada donde había poca visibilidad. No fue hasta unas ocho horas después cuando el personal de conservación de carreteras vio su moto, que quedó en la mediana, a la altura de la calzada, y consiguió localizarlo, según explican a EFE fuentes de Emergencias Madrid.

El Samur recibió el aviso a las 08:20 horas y, tras desplazarse al lugar, estabilizaron al motorista, que estaba consciente pero no se podía mover debido a los múltiples traumatismos (brazo, fémur, cadera) y fracturas que sufrió en el accidente, según las fuentes.

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El joven fue estabilizado y trasladado grave al hospital 12 de Octubre en un convoy sanitario que fue escoltado por la Policía Municipal.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación. EFE