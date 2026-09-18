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España recibe 12,3 millones de pasajeros aéreos internacionales en agosto, el 5,5 % más

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Madrid, 18 sep (EFE).- España recibió el pasado mes de agosto, en plena temporada alta estival, 12,3 millones de pasajeros aéreos internacionales, lo que supone un incremento del 5,5 %, y más de un 80 % de los mismos provino de Europa, según los datos publicados este viernes por Turespaña.

En concreto, el 85,7 % del flujo total de pasajeros procedió del Viejo Continente, lo que supone un 5,7 % más. Desde América llegó el 5,8 %, lo que refleja un incremento del 3,9 %, mientras que los procedentes de Asia aumentaron un 2,8 %.

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Entre los principales mercados, el mayor flujo de pasajeros internacionales en agosto vino de Reino Unido, que emitió en torno a 2,9 millones de personas y generó el 23,7 % del total.

Este volumen representa un avance del 7,5 % y Baleares fue su principal destino, con una cuota del 26,3 % del total, siguiéndole Canarias, Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña.

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También registró aumento, del 7,7 %, el flujo de pasajeros recibido desde Italia, que supuso el 10,6 % del total, con 1,3 millones de personas. Los principales receptores de turistas italianos fueron Cataluña y la Comunidad de Madrid, aglutinando el 48,9 % de las llegadas.

Dentro de los principales mercados se registraron retrocesos en Alemania y Francia.

Desde Alemania volaron 1,5 millones de pasajeros (el 12,5 % del total), con un descenso del 1,4 %, que afectó en gran medida a Baleares y Canarias con mermas en ambas de unos 10.000 pasajeros.

Baleares siguió siendo su primer destino con una cuota del 46 %.

En el caso de Francia, que emitió el 6,7 % del total de pasajeros, la caída fue del 1 % y perjudicó principalmente a Cataluña y la Comunidad Valenciana, con retrocesos de dos dígitos. Baleares, con una cuota del 25,2 % de llegadas, fue su destino más demandado.

También hubo retroceso entre los pasajeros llegados desde Países Bajos, con una caída del 0,7 %, hasta contabilizar 502.964 pasajeros, el 4,1 % del total. Esto se debió fundamentalmente al descenso en Baleares. Sus principales destinos fueron la Comunidad Valenciana y Cataluña, sumando el 41,2 % de las llegadas.

También hubo desaceleración, del 0,4 %, en el volumen de llegadas de estadounidenses en agosto.

Por el contrario, Turespaña destaca las notables subidas interanuales de Polonia (31,3 %) y Bélgica (10,5 %).

En agosto, las seis principales comunidades autónomas acapararon el 96,8 % de las llegadas. Además, todas registraron aumentos.

En la Comunidad Valenciana fue de dos dígitos (+12,5 %) y Canarias fue la que creció con más moderación (0,9 %).

En cuanto a los aeropuertos, Adolfo Suárez Madrid-Barajas encabezó la lista en agosto, recibiendo 2,4 millones de pasajeros, un 4,6 % más. El de Barcelona se situó en segundo lugar, con 2,2 millones de pasajeros, un 5,9 % más; pero el que más creció fue el de Valencia, con un aumento del 13,4 %.

En los primeros ocho meses del año, España recibió 79,3 millones de pasajeros internacionales, el 5,2 % más que un año antes.

Esto supone alrededor de 3,9 millones de llegadas adicionales.

Por países emisores, la mayor cantidad de turistas llegó desde Reino Unido (17,4 millones, el 5,2 % más), que concentró el 22 % del total. Italia se situó en tercer lugar con 8,1 millones, el 7,2 % más; mientras que Francia contribuyó con 5,7 millones, el 1,7 % más.

Entre enero y agosto también hubo una caída en el flujo de pasajeros procedentes desde Alemania (-0,6 %), que emitió 10 millones y se mantiene en segundo lugar. El otro descenso observado se dio en los Países Bajos (-0,4 %).

Los mayores incrementos fueron nuevamente en Polonia (28,6 %) y Bélgica (8,8 %). EFE

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