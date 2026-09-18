Elma Saiz dice que el Gobierno “se deja la piel para que Ceuta recupere la normalidad”

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Melilla, 17 sep (EFE).- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha defendido el trabajo del Ejecutivo en la crisis de Ceuta, donde está “dejándose la piel” para que la ciudad recupere la normalidad.

A preguntas de periodistas, la ministra ha mostrado el compromiso del Gobierno “escuchando a la ciudadanía, acompañando y trabajando”, y ha anunciado que este viernes regresará a Ceuta a primera hora para continuar con su labor “para que Ceuta recobre la normalidad cuanto antes”.

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Ante la preocupación que se vive en Melilla por sufrir una situación similar a la de Ceuta, ha afirmado que lo que deben saber los ciudadanos de ambas ciudades “es el que Gobierno de España está con ellos”.

Saiz ha hecho estas declaraciones tras participar en el acto oficial del Día de Melilla, en el que ha recibido abucheos del numeroso público presente, sobre los que ha dicho que los ha escuchado, como también aplausos, pues el Gobierno “escucha los mensajes positivos y los negativos, pero gobernando para todos y siempre poniendo en el centro el interés de la ciudadanía”.

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Sobre el viaje de los reyes a Ceuta y Melilla, ha dicho que los detalles se conocerán “cuando esa visita esté preparada”, aunque considera que “lo importante es el mensaje de que esa visita se producirá”.

Preguntada por la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Día de Melilla, ha defendido que es el presidente que más veces ha visitado Melilla en toda la historia de la democracia, tres en concreto, aunque ha dejado claro que “el acompañamiento y el estar con Melilla se demuestra con hechos”.

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A su juicio, ese acompañamiento es “importantísimo” con un “compromiso coherente y constante” en el que ha mencionado el plan socioeconómico de 2022 con inversiones en numerosos ámbitos, además de los recientes decretos aprobados para Ceuta sobre ventajas fiscales que también inciden en Melilla. EFE

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