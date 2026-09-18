El campo anuncia protestas en todo el país por el alza "inasumible" del precio del gasóleo

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Madrid, 18 sep (EFE).- Las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG y UPA se movilizarán próximamente en todo el país para protestar por la subida "inasumible" del precio del combustible y porque las ayudas expiran a finales de este mes sin haber recibido alternativas desde las administraciones.

Así lo han avanzado en un comunicado conjunto las tres organizaciones que reclaman respuestas "inmediatas" porque el gasóleo agrícola ha subido un "48 %" en un año.

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Ante ello, ven necesario convocar de "forma urgente" estas protestas en fechas y lugares que detallarán en los próximos días.

El 30 de septiembre termina la ayuda a la compra de gasóleo agrícola y, a menos de dos semanas, "no hay ni respuesta ni alternativa sobre la mesa" por lo que han exigido "respuestas inmediatas" a las diferentes administraciones.

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El campo "no puede esperar más" porque este encarecimiento de los carburantes, "imprescindibles para producir alimentos, ha llevado a las explotaciones a una situación límite", según han añadido.

Desde el inicio de la guerra en Irán, y con especial intensidad en los últimos meses, la subida de combustibles y fertilizantes ha disparado los costes de producción.

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De hecho, han asegurado que la rentabilidad de los productores se ha "hundido" en "todos" los territorios debido a que el gasóleo agrícola se sitúa ya en los 1,649 euros por litro, un 48 % más que hace un año.

Todo esto llega en "plena campaña" de siembras, vendimia, maíz y, en pocas semanas, aceituna, "cuando el tractor no puede quedarse parado".

Ante la situación, Asaja, COAG y UPA han llamado a "todo" el sector a secundarlas porque el campo debe estar "unido" y saldrá a la calle "hasta obtener respuestas".

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Este miércoles pasado, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, avanzó que el Gobierno sigue estudiando y decidirá "en las próximas semanas" qué medidas adoptar ante esta subida de precios de los carburantes.

"En el seno del gobierno estamos en este momento reflexionando sobre las medidas a adoptar", subrayó Planas, tras definir como "mala noticia" lo que "está ocurriendo ahora en el Mar Rojo", que se une a los bloqueos en el estrecho de Ormuz.

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Por otro lado, el ministro de Economía y vicepresidente del Gobierno, Carlos Cuerpo, se reunirá el próximo lunes con las organizaciones del ámbito agroalimentario para analizar el impacto de la guerra en Irán.

Cuerpo ha convocado a las organizaciones de la industria alimentaria, del comercio de materias primas agrícolas y de fabricantes de fertilizantes para hacer un seguimiento del conflicto en Irán y de sus consecuencias económicas. EFE

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