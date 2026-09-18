Deossa, el que tiene el duro es el que lo cambia

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Sevilla, 18 sep (EFE).- El colombiano Nelson Deossa se ha erigido en uno de los protagonistas del fulgurante inicio de temporada del Betis del chileno Manuel Pellegrini, quien ha confiado siempre en las inmensas aunque desconcertantes cualidades del cafetero porque, como viejo zorro de los banquillos, es conocedor del axioma de que sólo quien tiene el duro puede cambiarlo.

De físico espectacular, con arrancada, velocidad, potencia y disparo, el centrocampista de Marmato (departamento de Caldas), de 26 años, ha sido, sin embargo, un jugador difícil de clasificar y de ubicar en el campo desde su llegada al Betis el pasado verano procedente del Monterrey mexicano como una de las grandes apuestas de la dirección deportiva verdiblanca, quien lo amarró hasta junio de 2030.

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Un primer año con destellos de lo que podía dar de sí pero sin romper hizo que el cafetero apareciera en los partidos circunspecto, con pinta de ausente por momentos y sin explotar las evidentes cualidades que atesoraba porque las mostraba en destellos, a cuentagotas, lo que le hizo estar en el disparadero de rumores para su salida durante el pasado verano.

La marea inflacionaria de técnicos sobrevenidos en las redes sociales coincidía en la inminencia de la salida de Nelson Deossa como cheque al portador para hacer caja en las ajustadas arcas béticas y no entendía como Pellegrini lo ponía y lo ponía en pretemporada, en la que para pasmo de tanto sabio lo puso de delantero centro.

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Cuarenta años en los banquillos dan para eso y para más, máxime si se está acompañado de gente con colmillo y trienos como Rubén Cousillas, su segundo, Fernando Fernández Escribano, su asistente, y otro zorro del fútbol, Alexis Sánchez, a quien también le costó adaptarse hasta erigirse en uno de los futbolistas más importantes de la historia bética.

El técnico de Santiago lo ha alineado en seis partidos en los que ha jugado 258 minutos para erigirse en uno de los futbolistas que, en su corte desconcertante, más ha aportado en los quince de dieciocho puntos que el Betis ha logrado en Liga, además de en el triunfo frente al Lille francés en la máxima competición europea.

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"¿De qué juega Deossa?" le preguntaron al chileno en la rueda de prensa previa al duelo ante el Getafe y el 'Ingeniero' zanjó el asunto con un "Deossa juega de Deossa" y eso es tan amplio como que lo hace de interior, de volante, centrocampista de contención o de delantero, posición en la que originó con un testarazo el rechace con el que el irlandés Troy Parrott selló la victoria bética ante el Real Madrid.

"Estoy muy contento de que se haya quedado. Es un jugador importante que quizás el año pasado, en su primer año en Europa, no tuvo la madurez para hacer valer sus condiciones. Creo que ahora es un jugador distinto, muy abierto a oír críticas, a tratar de ser colectivamente donde juegue porque tiene condiciones para jugar por la banda, más adelante, más atrás. Nos da una potencia y una técnica importantes", afirmó el chileno después de la victoria ante el Getafe (1-0).

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Para evitar lagunas de relajación, Pellegrini abundó en que "mientras él mantenga esa línea, es un jugador que va a ser importante" y agregó: "Personalmente quería que se quedara porque estaba recién llegado al club y muchas veces los jugadores se demoran en aclimatarse".

Deossa, por su parte, sigue siendo escueto en su oratoria y, pese a haber sido elegido jugador más valioso (MVP) del duelo ante los azulones, no se explayó: "No me esperaba ser elegido MVP, pero siempre salgo a la cancha a dar lo mejor de mí para el equipo. Si me dan ese reconocimiento significa que hice las cosas muy bien". Definitorio. EFE

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