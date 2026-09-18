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Citan a dos cargos de Vox en Murcia como investigados tras la denuncia de Antelo por presunta falsificación de su firma

26/06/2026 El diputado del grupo mixto en la Asamblea de Murcia, José Ángel Antelo Paredes, interviene durante la segunda sesión del Debate sobre el Estado de la Región de Murcia, a 26 de junio de 2026, en Cartagena, Región de Murcia (España). La Asamblea Regional de Murcia celebra entre ayer y hoy el trigésimo Debate sobre el Estado de la Región, el tercero de esta XI legislatura. Tras una primera sesión en la que el presidente de Murcia expuso la gestión llevada a cabo por el Ejecutivo Regional durante el año, en esta segunda sesión los representantes de los cuatro grupos parlamentarios darán sus réplicas. POLITICA Kiko Asunción - Europa Press
26/06/2026 El diputado del grupo mixto en la Asamblea de Murcia, José Ángel Antelo Paredes, interviene durante la segunda sesión del Debate sobre el Estado de la Región de Murcia, a 26 de junio de 2026, en Cartagena, Región de Murcia (España). La Asamblea Regional de Murcia celebra entre ayer y hoy el trigésimo Debate sobre el Estado de la Región, el tercero de esta XI legislatura. Tras una primera sesión en la que el presidente de Murcia expuso la gestión llevada a cabo por el Ejecutivo Regional durante el año, en esta segunda sesión los representantes de los cuatro grupos parlamentarios darán sus réplicas. POLITICA Kiko Asunción - Europa Press
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El Juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena ha acordado la citación en calidad de investigados de dos cargos de Vox en Murcia, en el marco de la investigación iniciada por un presunto delito de falsificación de documentos privados en el seno del Grupo Parlamentario en la Asamblea Regional de Murcia.

La causa penal se abrió a raíz de las diligencias previas iniciadas tras la denuncia del diputado del Grupo Mixto y exlíder autonómico de Vox, José Ángel Antelo, un procedimiento en el que también está personado el Ministerio Fiscal, según recoge la providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press.

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El parlamentario acudió el pasado julio a la sede judicial de Cartagena para ratificar la denuncia interpuesta por la supuesta falsificación de su firma digital, falsedad en documento oficial y usurpación de identidad, con la que presuntamente se habría tramitado su propio cese en el grupo parlamentario.

Durante su comparecencia en los juzgados, Antelo calificó estos hechos de "extraordinariamente graves" y afirmó que este tipo de hechos "no tienen cabida en una democracia ni en una organización que aspire a gobernar".

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En la providencia, con fecha de 21 de agosto de 2026, el magistrado-juez determina la apertura de la fase de declaraciones para tomar testimonio. Además de citar a los investigados, el juez ha llamado a declarar a Virginia Martínez, exdiputada de Vox y compañera de Antelo en el Grupo Mixto, en calidad de testigo.

Tras la notificación, Antelo ha lamentado haber tenido que recurrir a la vía judicial. "Nadie entiende por qué actúan así. Ellos dicen que simplemente actuaban siguiendo órdenes de la cúpula", ha manifestado el diputado, quien ha añadido que siente que "paguen justos por pecadores", una situación que, a su juicio, "está pasando en muchas partes de España y es una tristeza".

Las comparecencias judiciales han sido programadas para los días 11, 12 y 13 de enero de 2027, a las 9.30 horas. Contra la resolución dictada por el instructor cabe interponer un recurso de reforma en el plazo de tres días ante el mismo órgano judicial.

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