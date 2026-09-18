Cae un grupo que estafó con criptoactivos por el método 'ponzi' a más de cien personas

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Madrid, 18 sep (EFE).- La Guardia Civil ha desarticulado a un grupo criminal integrado por cuatro personas que se dedicaban a estafar con criptoactivos mediante el método 'ponzi', también conocido como estafa piramidal, cuyas víctimas ascienden a más de un centenar en todo el territorio nacional.

Los cuatro estafadores han sido detenidos en la localidad madrileña de Navas del Rey por supuestos delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal, ha informado la Comandancia de Madrid.

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Hasta el momento, se ha podido constatar que esta red se habría lucrado de 113 personas y que el valor económico estafado ascendería a unos 327.000 euros.

La investigación se inició durante el mes de octubre del año pasado a raíz de las denuncias interpuestas por diferentes personas que argumentaban que habían sido estafados por una inversión en criptomonedas tras depositar la confianza en una persona que se hacía pasar por bróker.

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El 'modus operandi' era el método 'ponzi' que consiste en captar futuros inversores ofreciéndoles una alta rentabilidad en poco tiempo.

Este rendimiento se va pagando a los primeros inversores gracias al capital aportado por los sucesivos inversores que van entrando en la estafa piramidal, sin que el producto ofertado ofrezca tal rentabilidad.

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Las pesquisas lograron identificar a cuatro personas que actuaban con roles claramente diferenciados. Uno de ellos proveía al resto del grupo de los instrumentos tecnológicos necesarios y se encargaba de configurar las aplicaciones y dispositivos de los perjudicados.

Otro miembro recibía el dinero en metálico para el grupo y otros dos se dedicaban a captar a los perjudicados proporcionándoles la confianza necesaria para cometer el fraude.

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Para evitar este tipo de fraudes, la Guardia Civil recomienda verificar en la Comisión Nacional del Mercado de Valores o el Banco de España que la entidad esté autorizada para prestar servicios de inversión, desconfiar de rentabilidades anormalmente altas y sospechar de las exigencias de urgencia y presión. EFE