44 detenidos por estafas informáticas a 146 víctimas de toda España

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Madrid, 18 sep (EFE).- La Policía Nacional ha desarticulado una organización dedicada a la comisión masiva de estafas informáticas por las que se han visto afectadas 146 víctimas de toda España en una operación en la que ha detenido a 44 personas y ha realizado registros en seis provincias.

La red, que estafó más de 433.000 euros, utilizaba sofisticadas técnicas de ingeniería social, campañas de 'vishing' -estafa telefónica en la que el ciberdelincuente suplanta la identidad de una entidad-, 'smishing' -mensajes de texto falsos para robar datos personales y bancarios o instalar virus en el móvil-, falsos alquileres y reventa fraudulenta de entradas.

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Los arrestados canalizaban los beneficios ilícitos hacia cuentas bancarias a través de un entramado estable y fuertemente jerarquizado para su posterior conversión en criptoactivos para dificultar la trazabilidad del dinero, informa la Dirección General de la Policía.

Los agentes han efectuado catorce registros, cinco en la provincia de Barcelona, cuatro en Tarragona, dos en Málaga y uno en las de Almería, Cádiz y Ciudad Real, en los que han intervenido 3.410 euros, criptoactivos valorados en otros 54.000, 70 líneas telefónicas, 57 tarjetas bancarias, 43 tarjetas SIM, 24 móviles, cuatro ordenadores, cinco memorias USB, 773 gramos de hachís, una defensa extensible, una catana y diversos aparatos electrónicos. EFE

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