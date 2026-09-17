Matarazzo: "No hemos empezado bien el partido"

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San Sebastián, 17 sep (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, lamentó este jueves la imagen ofrecida por su equipo en la primera mitad en la derrota ante el Bournemouth en Anoeta y aseguró que la falta de actitud en el arranque del choque condicionó el encuentro que perdieron por 1-2 ante el Bournemouth.

"Claramente no hemos jugado muy bien en la primera parte. No hemos empezado bien el partido y ha sido un partido muy diferente, a pesar de haber terminado mejor. Tenemos que cambiar todo de cara a los próximos partidos, no el esquema, pero sí la actitud", señaló.

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Respecto al paso por vestuarios y la mejoría mostrada tras el descanso, Matarazzo dijo: "En la segunda parte no les he dicho lo que habíamos hecho mal, sino lo que íbamos a hacer. Ha sido algo más mental, activaciones y conexiones entre los jugadores. En la segunda mitad hemos hecho un gran partido, pero en el fútbol la consistencia es vital y nosotros vivimos de los resultados".

Respecto al rendimiento de Héctor Fort, el técnico estadounidense manifestó que el carrilero posee "grandes cualidades ofensivas" que "demuestra en los entrenamientos", pero que debe seguir mejorando en la "faceta defensiva".

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"Si mejoramos nuestro rendimiento sobre el campo, van a llegar los resultados. Muchas veces hemos sido capaces de dar la vuelta a situaciones así", concluyó. EFE

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