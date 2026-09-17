Espana agencias

Maradona tuvo responsabilidad en su propia muerte por negarse a ser atendido, según perito

Guardar

Buenos Aires, 17 sep (EFE).- José Antonio Maya, médico clínico y perito de Lepoldo Luque, principal acusado de la muerte de Diego Armando Maradona, dijo este jueves en el juicio que los signos de alarma que podrían haberse detectado antes del fallecimiento requerían que el astro fuera revisado, pero no se dejó: "Es responsabilidad de Maradona".

"Maradona se murió de golpe y no hubo alternativa. Las cosas que podían haberse detectado exigían mínimamente que el médico pudiera verlo. Lo que pudo haberse manifestado ahí es el principio de autonomía. No es culpa de Maradona, es responsabilidad de Maradona", dijo Maya.

PUBLICIDAD

El principio de autonomía en salud es el derecho de toda persona a decidir de forma libre, voluntaria e informada sobre su propio cuerpo y los tratamientos médicos que recibe.

Ha sido documentado que el 18 de noviembre de 2020, una semana antes de la muerte, el exfutbolista echó a su médico de cabecera, Leopoldo Luque, y también al médico clínico contratado por Swiss Medical, Pedro Di Spagna, y al nutricionista Luciano Spena.

PUBLICIDAD

A lo largo del juicio numerosos testigos describieron al astro como "un paciente difícil".

El clínico Di Spagna, acusado en el juicio, concurrió al domicilio luego de que un enfermero le comunicara que Maradona tenía una de las piernas edematizadas. Sin embargo, Maradona se negó a recibirlo.

"Pienso que cuando Maradona se sintió enfermo permitió que los médicos actuaran y acá se sentía lo suficientemente bien para no darle oportunidad a un médico para que actúe", agregó el perito de parte.

Al igual que el testigo que declaró más temprano, el cardiólogo Ricardo Iglesias, Maya negó que Maradona fuera un paciente con riesgo cardíaco o que tuviera alguna patología del corazón.

"En el 2000 dijeron que la cocaína había producido una miocardiopatía irrecuperable, pero en el 2007 dijeron que su corazón estaba sano", matizó Maya.

El médico dijo que la miocardiopatía dilatada es una enfermedad que produce adelgazamiento de las paredes del corazón y no era el caso de Maradona, pues esas paredes estaban engrosadas, según determinó la policía científica.

Maya participó en la junta médica interdisciplinaria creada en 2021 para analizar las circunstancias de la muerte del astro.

La junta concluyó que el accionar de los médicos fue "inadecuado, deficiente y temerario", y que los médicos ignoraron los signos de alarma que presentó el paciente, en un informe que Maya firmó en disconformidad, al tiempo que consignó un documento propio.

En su interrogatorio, el fiscal Patricio Ferrari citó un fragmento del informe consignado por Maya, que indicaba que el edema que Maradona tenía en el tronco "es el único signo que debieron advertir los médicos y orientar medidas o reinternación, en caso de poder examinarlo".

"Los edemas pueden no significar un signo de alarma, sí una advertencia de que hay algo para revisar", dijo el testigo este jueves.

Ante la consulta sobre si es de buena práctica médica no hacer nada durante varios días ante tal advertencia, Maya insistió: "Durante varios días no, pero se tiene que dejar revisar".

Se juzga en este proceso al neurocirujano y médico de cabecera de Maradona, Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, la coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, el psicólogo Carlos Díaz, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni, el enfermero Ricardo Almirón y el médico clínico Pedro Di Spagna, todos acusados de homicidio simple con dolo eventual. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Julio Iglesias Jr. revela en ‘El Hormiguero’ que ha estado dos veces en la cárcel: “Por exceso de velocidad y porque me deportaron”

El cantante ha presentado su gira de homenaje a su padre y ha recordado anécdotas de su infancia entre bambalinas

Julio Iglesias Jr. revela en ‘El Hormiguero’ que ha estado dos veces en la cárcel: “Por exceso de velocidad y porque me deportaron”

La Primitiva: Comprueba el resultado del último sorteo del jueves 17 de septiembre

Con Primitiva no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

La Primitiva: Comprueba el resultado del último sorteo del jueves 17 de septiembre

Comprobar la Primitiva: el número ganador para este 17 de septiembre

Como cada jueves, aquí están los resultados del premio de Primitiva dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar la Primitiva: el número ganador para este 17 de septiembre

Bonoloto hoy: resultado del último sorteo del jueves 17 de septiembre de 2026

Loterías y Apuestas del Estado, dio a conocer los números ganadores del sorteo más recientes de Bonoloto. Revise si fue uno de los ganadores oficiales

Bonoloto hoy: resultado del último sorteo del jueves 17 de septiembre de 2026

Mbappé se fija el Balón de Oro como meta: “Lo más importante es que vuelva al Real Madrid”

El delantero francés ha asegurado que ganar el premio individual sería una forma de devolver ilusión a la afición madridista

Mbappé se fija el Balón de Oro como meta: “Lo más importante es que vuelva al Real Madrid”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia confirma que un matrimonio divorciado no repartirá sus bienes como gananciales porque se rige por la ley catalana

La Justicia confirma que un matrimonio divorciado no repartirá sus bienes como gananciales porque se rige por la ley catalana

Miquel Turbo, mecánico, advierte sobre la compra de vehículos de lujo: “Las faenas son de alta gama”

Un mecánico enseña el coche de Fernando Alonso para “ir a comprar el pan”: puede llegar hasta los 727 caballos

El ático de Chamberí que compró el Gobierno de Ayuso queda desierto en la subasta tras no recibir ofertas

La Audiencia Nacional rechaza paralizar la instalación del campamento en el Puerto de Ceuta donde el Gobierno prevé alojar a más de 1.000 migrantes

ECONOMÍA

Alejandro Benítez, asesor financiero: “En cuanto entras por la puerta del banco, dejas de ser una persona y pasas a ser un número”

Alejandro Benítez, asesor financiero: “En cuanto entras por la puerta del banco, dejas de ser una persona y pasas a ser un número”

Opositar después de los 30: el aspirante medio tiene 37 años, trabajaba en la empresa privada y busca comprar una casa y formar una familia

La Audiencia Provincial de Aragón confirma la condena a un hombre por estafar 3.600 euros con el alquiler falso de una vivienda en Zaragoza

Lucía Menéndez, abogada: “Puedes reclamar una compensación económica a tu hermano por estar disfrutando solo de una casa que tú también has heredado”

Más dinero para los funcionarios: el Gobierno anuncia mejoras y actualizará sus indemnizaciones en los próximos meses

DEPORTES

Mbappé se fija el Balón de Oro como meta: “Lo más importante es que vuelva al Real Madrid”

Mbappé se fija el Balón de Oro como meta: “Lo más importante es que vuelva al Real Madrid”

Fernando Alonso pone a la FIA contra las cuerdas mientras presiona a Honda por su futuro en la Fórmula 1: “Mi responsabilidad es ayudarlos con mi experiencia”

Ilia Topuria está de vuelta, reta a Justin Gaethje y no se guarda nada: “Ahora vamos a ver quién tiene pelotas”

Jorge Martín puede regalar el Mundial de MotoGP a Marc Márquez: “Tomaré la decisión este fin de semana”

La Roja gana el Mundial, pero nadie tiene el puesto asegurado: los campeones que pueden caerse de la lista de De la Fuente y las novedades