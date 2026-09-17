Hoy será noticia. Viernes, 18 de septiembre

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Ceuta pendiente del traslado de migrantes al puerto de la ciudad

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Ceuta/Madrid (EFE).- Ceuta sigue pendiente del traslado de migrantes desde la playa del Trampolín hasta el campamento provisional que se va a instalar en el puerto de la ciudad tras el visto bueno de la Audiencia Nacional.

Mientras, persiste el enfrentamiento entre Gobierno y oposición a cuenta de la crisis provocada por la entrada masiva de personas en la ciudad autónoma los pasados 30 y 31 de julio.

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DEFENSA INTELIGENCIA

Robles visita la sede del Centro Nacional de Inteligencia

Madrid (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, visitará este viernes la sede del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), donde presidirá una entrega de distinciones a personal del centro.

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La visita de Robles tendrá lugar nueve días después de que el Gobierno desclasificara los informes relacionados con la entrada masiva de migrantes en Ceuta de finales de julio, incluidos algunos documentos del CNI, servicio adscrito a Defensa del que la ministra ha defendido su actuación en ese asunto.

TIEMPO LLUVIAS

Baleares centra este viernes las alertas meteorológicas naranjas

Madrid (EFE).- Las alertas naranjas meteorológicas se centran este viernes en Baleares, con riesgo de lluvias intensas, granizo y fuertes rachas de viento en Ibiza, Formentera y algunas zonas de Mallorca, si bien habrá también peligro de importantes chubascos tormentosos en áreas de Cataluña y Andalucía Oriental.

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Según la Aemet se prevén chubascos fuertes en el litoral catalán, sierras del sureste peninsular, Mallorca e islas Pitiusas, donde es probable que sean muy fuertes, con acumulados significativos y acompañados de tormenta; entretanto, las máximas vuelven a subir en buena parte del país.

SECTORIAL EDUCACIÓN

Tolón preside la Conferencia Sectorial de Educación

Madrid (EFE).- La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, preside este viernes la Conferencia Sectorial de Educación.

Con el fracaso del último informe PISA de fondo, el Gobierno retoma con las comunidades la negociación sobre los fondos a repartir para impulsar la FP y el Plan Estratégico de Educación Inclusiva, en una reunión en la que también se trasladarán las propuestas de bajada de ratios y su calendario para todas las etapas educativas.

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FORO IGUALDAD

La ministra de Igualdad preside el V Foro Iberoamericano de Género

Toledo (EFE).- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, preside este viernes el V Foro Iberoamericano de Género, al que también asiste la consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón.

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El V Foro Iberoamericano de Género se marca como objetivo consolidar una agenda común para fortalecer la igualdad de género, la democracia y la participación sustantiva de las mujeres en Iberoamérica.

FESTIVAL SAN SEBASTIÁN

El Festival de Cine de San Sebastián inicia hoy su LXXIV edición

San Sebastián (EFE).- El Festival Internacional de Cine de San Sebastián inicia este viernes su 74 edición con una gala en la que el cineasta Werner Herzog recibirá el Premio Donostia.

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Una jornada en la que también se presenta la primera película a competición por la Concha de Oro, 'Ghost Song', del alemán Fatih Akin.

SHAKIRA RESIDENCIA

Shakira, lista para una residencia histórica en Madrid

Madrid (EFE).- Concebido como un broche a la altura del que ha sido certificado ya como el "tour" latino más taquillero de la historia, 'Las Mujeres Ya No Lloran', Shakira inicia este viernes en Madrid una residencia histórica de doce conciertos que, según sus responsables, excede incluso los márgenes de este tipo de propuestas.

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"Hemos visto mucha residencia a nivel mundial, pero muy poca con el calado y con la fuerza con los que se está haciendo esta", subrayaba hace solo unos días Pino Sagliocco, presidente de Live Nation España, en una presentación ante la prensa en la que consideró que España debería estar "orgullosa".

FARO SANTANDER

Faro Santander a pleno rendimiento: el mejor arte pasa de los despachos al gran público

Santander (EFE).- Faro Santander, el espacio museístico inaugurado el 7 de septiembre en la histórica sede del Banco Santander en la capital cántabra, ha pasado el periodo de visita gratuita, con 30.000 personas recibidas, y abre ya todas sus salas para acercar las obras maestras de la colección de la entidad como nunca antes se había hecho.

Este viernes se abre la última sala de la cuarta planta de Faro Santander, que alberga piezas del banco, junto a obras de Leonora Carrington y de la colección Gelman en el resto de plantas.

EFE

plv