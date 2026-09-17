García lamenta la "poca colaboración" de Vivas y llama a las autonomías a acoger menores

Guardar

Ceuta, 17 sep (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, ha lamentado la "poca colaboración" del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), en comparación con el año 2021 cuando se produjo otra entrada masiva y ha apelado a las comunidades autónomas lideradas por el PP para la acogida de los menores llegados a la ciudad.

En declaraciones a los periodistas en Ceuta, ciudad que ha visitado este jueves para mantener distintas reuniones con el personal sanitario, Mónica García se ha referido al presidente ceutí para comentar que esta crisis "debe ser un trabajo en cadena y hay que trabajar de manera coordinada y es cierto que se están poniendo palos en las ruedas con los espacios habilitados para acoger a los migrantes".

PUBLICIDAD

La ministra ha dicho que Vivas "no es el mismo que en el 2021" -año en que entraron unas 15.000 personas por la frontera- y ha precisado que entonces "se habilitaron de manera más ágil los espacios, y quizás ahora Vivas por directrices de Feijóo o el aterrizaje de Vox no ha podido ser ágil".

Ha señalado que la principal manera de aliviar la situación de Ceuta -donde hay más de 2.000 menores- es "trasladar a los mismos a la península a través de pactos bilaterales entre la Ciudad Autónoma, que tiene su tutela, y las comunidades autónomas, o con entidades del Tercer Sector, que ya disponen de 500 espacios que no están siendo utilizados para destensar la situación".

PUBLICIDAD

En relación a estos menores ha afirmado que el responsable legal es la Ciudad Autónoma y ha insistido en que la "prioridad es que vuelvan con sus familias con el debido expediente de reagrupamiento familiar".

En su opinión, las comunidades autónomas del PP "aparte de manifestarse deben habilitar los recursos para llevarse a los niños a sus alojamientos como marca la ley".

PUBLICIDAD

La ministra ha calificado de "alegría" la decisión de la Audiencia Nacional de rechazar la medida cautelarísima pedida por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) de paralizar la puesta en marcha de un campamento de acogida para un millar de migrantes en el puerto de Ceuta.

En su opinión es una decisión es positiva "porque para volver a la normalidad solo hay dos vías y una es que todas las personas que estén en la calle pasen a un dispositivo".

PUBLICIDAD

En el caso de la segunda vía ha defendido que las comunidades autónomas "se hagan cargo de los menores para ser derivados, lo cual podría ser mañana mismo".

Ha dicho que en estos momentos "también entendemos la situación de los migrantes y también hay que ser empáticos con estas personas y garantizar los derechos humanos y la dignidad de las mismas" y se ha precisado que "el ambiente está muy caldeado y no valoro los insultos".

PUBLICIDAD

No obstante, sí ha puntualizado que "cuando se señala directamente a los migrantes de que traen enfermedades o llaman 'sarnosa' a una niña es un mensaje xenófobo y alarmista y estos mensajes no salen ni de la población ceutí ni de los médicos sino de la ultraderecha".

Por ello, ha comentado que tiene un "dosier de bulos y mentiras" pero ha puesto en valor la "solidaridad y capacidad" de los ceutíes para hacer frente a la situación actual "y el objetivo es que vuelva la normalidad lo antes posible". EFE

PUBLICIDAD

(Foto)