Funes: “En cuanto le cojamos el pulso a la competición, todo cambiará"

Guardar

Málaga, 18 sep (EFE).- El entrenador del Málaga, Juanfran Funes, dijo tras la derrota por 1-3 ante el Villarreal que la dinámica de su equipo cambiará “en cuanto le cojan el pulso” a LaLiga EA Sports y cree que “lo mejor está por llegar”.

“Cinco de los siete primeras jornadas son contra equipos de competiciones europeas, pero hay que cerrar la puerta lo más rápido posible, reponer fuerzas y recuperarnos en lo físico y en lo mental para sacar adelante el próximo partido en Getafe”, apuntó Funes en rueda de prensa.

PUBLICIDAD

“Estamos convencidos de que lo mejor está por llegar, en cuanto le cojamos el pulso a la competición, todo va a cambiar”, sostiene el técnico andaluz, que insta a sus jugadores a “mantenerse firmes en la competición”.

“A partir del gol, queríamos seguir teniendo el balón, pero el Villarreal ha estado a muy buen nivel. Vives con la sensación de que te falta siempre ese pasito para igualarles. En la segunda parte intentamos ajustar, arriesgar más con dos delanteros, lo intentamos todo”, dejó como análisis.

PUBLICIDAD

“Tenemos muy buenos jugadores, con muchísimo talento, y cuando seamos capaces de engancharnos ahí, veremos grandes momentos”, y defiende que, “pese a que aparezca la frustración, hay que ver la parte buena” de este inicio de liga.

“Los resultados no nos tienen que hacer bajar los brazos. Tenemos un margen de crecimiento y estoy convencido de que vamos a competir mucho mejor”, continuó.

PUBLICIDAD

Preguntado por la posibilidad de fichar un extremo como agente libre, insistió en que “se está trabajando en la dirección deportiva, hablando continuamente y barajando posibilidades”, pero tienen que “gastar la energía en las personas que sabemos que son capaces de tener ese cambio, y la confianza es plena en los que están”. EFE

afl/plv