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Feijóo aplaude la “histórica” resolución europea e insta al retorno de todos los migrantes

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Melilla, 17 sep (EFE).- El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado como “histórica” la resolución del Parlamento Europeo aprobada este jueves ya que, además de reconocer a Ceuta y Melilla como territorio europeo, califica lo ocurrido en Ceuta como “una invasión” e insta al “retorno inmediato” de todos los migrantes.

En declaraciones a los periodistas tras asistir al acto institucional del Día de Melilla, Feijóo ha destacado la “enorme trascendencia” del contenido de la resolución aprobada “por una mayoría muy importante”, pero ha lamentado “profundamente” que el PSOE y el Gobierno de España “hayan votado en contra”.

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“Estoy convencido de que la inmensa mayoría de los militantes y votantes socialistas no están de acuerdo con ese voto en contra de la resolución que blinda Ceuta y Melilla como frontera europea. La historia le hará pagar esta irresponsabilidad del Gobierno de España el no defender estas dos ciudades españolas”, ha afirmado.

Según Feijóo, con esta resolución “hoy estamos más armados desde el punto de vista diplomático porque tenemos a Europa detrás”, algo que considera un mérito del PP por “despertar la conciencia de los 27 estados miembros” para hacer esta declaración del Parlamento Europeo, al que ha agradecido su “pronunciamiento claro”.

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El líder popular ha reclamado a Marruecos “que cumpla sus compromisos” con Europa y reciba “de manera inmediata” a todas las personas que accedieron de forma irregular a Ceuta, incluidos los menores de edad, “porque el máximo interés de un menor es volver con sus padres”.

Para ello, ha dicho que la resolución “es clara” y el mecanismo está incluido en el pacto de migración y asilo y en el reglamento de retorno, donde “dice muy claramente que cuando se utiliza la inmigración como un instrumento para afectar a la integridad territorial de un país o para producir desórdenes públicos, procede retornarlos de manera inmediata”.

Por ello, ha pedido que se pongan todos los recursos de Extranjería necesarios para notificar a Marruecos el listado de menores para devolverlos a sus padres, si bien ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “a veces da la sensación de que quiere cronificar un problema”.

Se ha referido así al hecho de que hayan transcurrido 50 días de de esta situación “absolutamente inaceptable” y, pese a ello, “ha puesto a 50 personas y 20 ordenadores” en Ceuta, pero “cuando quiere incrementa la plantilla para facilitar la regularización de inmigrantes en más de 600 empleados públicos”.

Feijóo ha recalcado que Melilla y Ceuta “necesitan más Estado, más España y más Europa” y el hecho de que se haya “levantado y consolidado un sentimiento en el conjunto de España” en favor de las dos ciudades, a las que ha felicitado por formar parte del Comité de las Regiones, un hecho “histórico”.

Ha dicho que, si él gobernara España, lo primero que haría sería “hacerle caso a los servicios de inteligencia, que avisaron varios días antes del riesgo evidente de un movimiento masivo hacia la frontera de Ceuta”; contactar con Marruecos para exigir que lo frene, en cumplimiento de los tratados internacionales y, en caso de desobediencia, ampararse en la Constitución para desplegar a las Fuerzas Armadas y defender la integridad territorial de las fronteras. EFE

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