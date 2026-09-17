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Dani Lorenzo: "Queda la sensación de que el equipo tiene para más"

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Málaga, 18 sep (EFE).- Dani Lorenzo, centrocampista del Málaga, apuntó en zona mixta tras caer por 1-3 ante el Villarreal que "confía a muerte en la plantilla" y que el equipo malagueño "tiene para más", pero deben tener "paciencia" para adaptarse al ritmo de LaLiga EA Sports.

"Confiamos a muerte en esta plantilla, en el cuerpo técnico. Estamos tranquilos de que más pronto que tarde, seguro que llegará la victoria. Al final queda la sensación de que el equipo tiene para más. Tener paciencia, que al final es una cosa de adaptación", opinó el medio centro malagueño.

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"No podemos lamentarnos, tenemos una semana corta y jugamos en tres días. Levantar la cabeza, que esto es muy largo. Nos han tocado rivales muy duros para empezar y sabemos que esto no iba a ser fácil, pero hay que tener tranquilidad y este domingo vamos a por todas a Getafe", añadió.

Lorenzo sabía que el Villarreal "era un equipo que te podía hacer daño en esos pequeños detalles, un equipo de Champions que el año pasado demostró la pegada que tienen arriba, y al final en un par de detalles se nos han puesto por delante e intentando ir a por el 2-2 nos han metido el tercero".

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"Sabemos que los tres partidos que hemos perdido han sido contra tres de los cuatro equipos que quedaron más arriba el año pasado. Ahora a limpiar la cabeza, desconectar, descansar bien para llegar en las mejores condiciones a por el Getafe", concluyó. EFE

afl/slls

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