Bordalás, contrariado por el resultado pero sin "nada" que reprochar a su equipo

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Sevilla, 17 sep (EFE).- El entrenador del Getafe, José Bordalás, lamentó este jueves la derrota ante el Betis (1-0) en estadio La Cartuja, pero destacó la actitud de sus jugadores, a los que, pese al resultado, aseguró que no podía reprocharles “nada”.

“Estamos tristes, pero los jugadores lo han dado todo y no ha habido recompensa pese a las dificultades”, declaró el técnico alicantino tras este encuentro de la sexta jornada de LaLiga EA Sports, tras el que el conjunto madrileño suma cinco puntos.

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El preparador del Getafe consideró que su equipo estuvo “muy serio” ante un Betis al que ve “en un gran momento de forma”, aunque puso en duda la acción del tanto verdiblanco y relató que “la jugada del gol es muy dudosa. Isco le tapa la visibilidad a David Soria y antes la mano de Abde ayuda a acomodar el balón".

Pese a ello, Bordalás no quiso excusar la derrota en estas acciones y las decisiones arbitrales, aunque insistió en que, a su juicio, fueron claras. “No tengo mucho que decir. Son acciones muy claras. No digo nada más, parece que me quejo de todo y no es así”, afirmó.

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El entrenador del Getafe, que insistió en que se queda "con la actitud de los chicos", también se refirió a la acción protagonizada por Mario Martín, que terminó con el centrocampista expulsado al ver la segunda tarjeta amarilla en el minuto 87.

“Mario quita la pierna, va sin maldad. Encoge la pierna, pero tenemos que aprender de esas acciones”, subrayó Bordalás, quien quiso pasar página de esta derrota y ya se centró en el partido que disputarán el próximo domingo en el Coliseum en la séptima jornada.

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“Ya hay que pensar en el Málaga y recuperar a los chicos. No se les puede reprochar nada, lo han dado todo, algunos no podían”, insistió.

EFE

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