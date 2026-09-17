Abucheos al Gobierno en un Día de Melilla con apoyos a Ceuta frente a su “invasión”

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Melilla, 17 sep (EFE).- Ceuta ha protagonizado este jueves el acto institucional del Día de Melilla, marcado por los abucheos del numeroso público al Gobierno de España, representado por la ministra Elma Saiz, y el duro discurso del presidente melillense, Juan José Imbroda, contra la “verdadera invasión” de la ciudad caballa y la “pasividad” del Ejecutivo central.

Imbroda, en su intervención, ha expresado el compromiso de Melilla hacia Ceuta para ser “su altavoz” ante la “situación crítica” que vive “sin visos de que se normalice” y exigir que las soluciones a este grave problema no pasen por convertir la ciudad “en un inmenso CETI, algo que no se puede permitir”.

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“No se puede pasar página sin consecuencias. No se debe dar un paso atrás y mucho menos mirar para otro lado en la gestión”, ha dejado claro para reclamar una buena vecindad con Marruecos con reciprocidad en lugar de los “desprecios y acciones hostiles” que reciben las dos ciudades autónomas.

Frente a ello, ha lamentado la falta de defensa directa del Gobierno español, al que ha exigido “políticas nítidas y sin complejos” que favorezcan a Ceuta y Melilla, entre ellas “la presencia ya” del rey y más presencia del Estado, como un refuerzo de la frontera y mayor dotación estable de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y del Ejército. EFE

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