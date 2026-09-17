Espana agencias

Abucheos al Gobierno en un Día de Melilla con apoyos a Ceuta frente a su “invasión”

Guardar

Melilla, 17 sep (EFE).- Ceuta ha protagonizado este jueves el acto institucional del Día de Melilla, marcado por los abucheos del numeroso público al Gobierno de España, representado por la ministra Elma Saiz, y el duro discurso del presidente melillense, Juan José Imbroda, contra la “verdadera invasión” de la ciudad caballa y la “pasividad” del Ejecutivo central.

Imbroda, en su intervención, ha expresado el compromiso de Melilla hacia Ceuta para ser “su altavoz” ante la “situación crítica” que vive “sin visos de que se normalice” y exigir que las soluciones a este grave problema no pasen por convertir la ciudad “en un inmenso CETI, algo que no se puede permitir”.

PUBLICIDAD

“No se puede pasar página sin consecuencias. No se debe dar un paso atrás y mucho menos mirar para otro lado en la gestión”, ha dejado claro para reclamar una buena vecindad con Marruecos con reciprocidad en lugar de los “desprecios y acciones hostiles” que reciben las dos ciudades autónomas.

Frente a ello, ha lamentado la falta de defensa directa del Gobierno español, al que ha exigido “políticas nítidas y sin complejos” que favorezcan a Ceuta y Melilla, entre ellas “la presencia ya” del rey y más presencia del Estado, como un refuerzo de la frontera y mayor dotación estable de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y del Ejército. EFE

PUBLICIDAD

(Foto) (Vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Primitiva: Comprueba el resultado del último sorteo del jueves 17 de septiembre

Con Primitiva no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

La Primitiva: Comprueba el resultado del último sorteo del jueves 17 de septiembre

Comprobar la Primitiva: el número ganador para este 17 de septiembre

Como cada jueves, aquí están los resultados del premio de Primitiva dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar la Primitiva: el número ganador para este 17 de septiembre

Bonoloto hoy: resultado del último sorteo del jueves 17 de septiembre de 2026

Loterías y Apuestas del Estado, dio a conocer los números ganadores del sorteo más recientes de Bonoloto. Revise si fue uno de los ganadores oficiales

Bonoloto hoy: resultado del último sorteo del jueves 17 de septiembre de 2026

Mbappé se fija el Balón de Oro como meta: “Lo más importante es que vuelva al Real Madrid”

El delantero francés ha asegurado que ganar el premio individual sería una forma de devolver ilusión a la afición madridista

Mbappé se fija el Balón de Oro como meta: “Lo más importante es que vuelva al Real Madrid”

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia confirma que un matrimonio divorciado no repartirá sus bienes como gananciales porque se rige por la ley catalana

La Justicia confirma que un matrimonio divorciado no repartirá sus bienes como gananciales porque se rige por la ley catalana

Miquel Turbo, mecánico, advierte sobre la compra de vehículos de lujo: “Las faenas son de alta gama”

Un mecánico enseña el coche de Fernando Alonso para “ir a comprar el pan”: puede llegar hasta los 727 caballos

El ático de Chamberí que compró el Gobierno de Ayuso queda desierto en la subasta tras no recibir ofertas

La Audiencia Nacional rechaza paralizar la instalación del campamento en el Puerto de Ceuta donde el Gobierno prevé alojar a más de 1.000 migrantes

ECONOMÍA

Alejandro Benítez, asesor financiero: “En cuanto entras por la puerta del banco, dejas de ser una persona y pasas a ser un número”

Alejandro Benítez, asesor financiero: “En cuanto entras por la puerta del banco, dejas de ser una persona y pasas a ser un número”

Opositar después de los 30: el aspirante medio tiene 37 años, trabajaba en la empresa privada y busca comprar una casa y formar una familia

La Audiencia Provincial de Aragón confirma la condena a un hombre por estafar 3.600 euros con el alquiler falso de una vivienda en Zaragoza

Lucía Menéndez, abogada: “Puedes reclamar una compensación económica a tu hermano por estar disfrutando solo de una casa que tú también has heredado”

Más dinero para los funcionarios: el Gobierno anuncia mejoras y actualizará sus indemnizaciones en los próximos meses

DEPORTES

Mbappé se fija el Balón de Oro como meta: “Lo más importante es que vuelva al Real Madrid”

Mbappé se fija el Balón de Oro como meta: “Lo más importante es que vuelva al Real Madrid”

Fernando Alonso pone a la FIA contra las cuerdas mientras presiona a Honda por su futuro en la Fórmula 1: “Mi responsabilidad es ayudarlos con mi experiencia”

Ilia Topuria está de vuelta, reta a Justin Gaethje y no se guarda nada: “Ahora vamos a ver quién tiene pelotas”

Jorge Martín puede regalar el Mundial de MotoGP a Marc Márquez: “Tomaré la decisión este fin de semana”

La Roja gana el Mundial, pero nadie tiene el puesto asegurado: los campeones que pueden caerse de la lista de De la Fuente y las novedades