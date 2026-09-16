Sánchez pide preguntar a Vivas por qué hay entre 700 y 1.000 menores sin tutelar en Ceuta

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Madrid, 16 sep (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este miércoles preguntar al presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, por qué aún quedan en las calles de Ceuta entre 700 y 1.000 menores sin tutelar.

Así ha respondido Sánchez en el pasillo el Congreso, tras la sesión de control al Ejecutivo, donde ha sido preguntado por cómo explica el Ejecutivo que aún haya esta cantidad de menores no acompañados "en las calles de Ceuta".

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"Eso a Vivas, pregúntele", se ha limitado a decir el jefe del Ejecutivo. EFE

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