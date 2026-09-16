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Rafa Jódar: "estoy descubriendo que soy una persona valiente"

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Redacción deportes, 16 sep (EFE).- El tenista español Rafael Jódar señaló en Santiago, donde la selección nacional se encuentra para disputar con Chile la segunda ronda eliminatoria de la Copa Davis, que está descubriendo que es una persona valiente.

En declaraciones distribuidas por la Real Federación Española de Tenis (RFET), Jódar, decimocuarto del mundo, dijo: Es verdad que está yendo todo muy rápido, pero al final lo estoy disfrutando. Sigo con los pies en el suelo, siendo la misma persona humilde que era hace dos años, lo cual creo que me está ayudando mucho y eso es gracias a todas las personas que realmente me aprecian y quieren lo mejor para mí”.

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“Veo que puedo competir contra la mayoría de los jugadores en el circuito en mi primer año, lo cual significa que estoy haciendo las cosas muy bien y que, poco a poco, voy entrando en ritmo de competición contra rivales muy diferentes y que tienen un dibujo muy diferente”, explica.

El madrileño argumentó: “Si quieres estar entre los mejores jugadores del mundo durante muchos años, tienes que cuidar cada detalle al milímetro y hacer todas las cosas muy bien. Saber que va a haber momentos donde las cosas no van a ir como tú quieres, pero aceptar esos momentos, superarlos y tener una mentalidad positiva de siempre ir mejorando poco a poco.”

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En esta línea, el top-15 de la clasificación mundial de la ATP reconoce que: “Si quiero seguir consiguiendo buenos resultados voy a tener que mejorar mucho mi nivel de tenis, voy a tener que aprender mucho a lidiar con jugar muchos torneos en un año, con jugar con diferentes rivales en cada semana o incluso en cada torneo.”

“El camino -dijo- es disfrutar del proceso, ir mejorando poco a poco. Es mi primer año en el circuito, sé que quedan muchas cosas por mejorar y que todo lo que me pase este año va a ser nuevo para mí van a ser nuevas experiencias”.

Jódar, que el 17 de este mes cumplirá 20 años, aclaró que nació en Madrid y no en Leganés como muchos piensan: “Jugaba en el Club de Tenis Chamartín desde los seis años. Me he criado en Madrid y he pasado todos los años de mi infancia allí”.

Confesó: “Estoy descubriendo que soy una persona valiente”, y añade que: “tener que lidiar con todo lo que hay alrededor de los torneos es difícil para una persona tan joven, y considero estoy llevando muy bien todo ese tipo de cosas.”

Rafa también se refirió a la figura de su padre, Rafael, que habitualmente permanece solo en el box de los torneos del circuito. "Es una cosa inusual en el circuito, ya que todos los jugadores o la mayoría de los jugadores tienen a muchas personas en el box. Es el primer año y estamos intentando aprender de cada error que cometemos y de lo que va bien. Este año está funcionando. Nos llevamos muy bien, tenemos una relación muy buena desde que yo era muy pequeño y él siempre me ha ayudado mucho y siempre quiere lo mejor para mí”, explicó. EFE

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