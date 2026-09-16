Espana agencias

M. Hernández (Consejo de Europa): Las tecnológicas quieren controlar la regulación de lA

Guardar

Raúl Casado

Madrid, 16 sep (EFE).- Muy alejado de los escenarios apocalípticos que dibujan los propios responsables de los gigantes tecnológicos, el presidente del Comité para Tecnologías Digitales Nuevas y Emergentes del Consejo de Europa, Mario Hernández, considera que las grandes empresas de inteligencia artificial están tratando de una forma velada de controlar la regulación de esta tecnología.

PUBLICIDAD

En una entrevista con EFE, Mario Hernández sostiene que esas advertencias apocalípticas pueden ser una estrategia para influir en la regulación, y defiende la creación de marcos jurídicos y éticos estrictos que den prioridad al control democrático y a la protección de los derechos humanos, y sobre todo de no limitar el debate y la construcción del relato a quienes tienen tantos intereses económicos en la materia.

Mario Hernández es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid y desde el pasado mes de abril preside el Comité Director para las Tecnologías Digitales Nuevas y Emergentes del Consejo de Europa, heredero -con más competencias y medios- del Comité de Inteligencia Artificial que lanzó este organismo supranacional para velar por que las nuevas herramientas tecnológicas se ajusten a los derechos humanos y a los principios democráticos.

PUBLICIDAD

Reconoce, sí, que la IA puede acarrear riesgos "serios" y hasta afectar a infraestructuras críticas o a la seguridad, pero advierte que las declaraciones de los directivos de las grandes empresas (OpenAI, Antrophic o xAI) pretenden guiar el marco regulatorio para que se ajuste a sus propios intereses económicos, y mantiene que esta tecnología no se puede frenar, pero sí regular con firmeza para no perder el control.

Y en ese sentido defiende, frente a los modelos que imperan en otros países, la posición de la UE y del Consejo de Europa y su apuesta por garantizar que todos los sistemas de IA respetan los derechos fundamentales, la democracia y la supervisión humana.

Mario Hernández ha tachado de "capciosas" las declaraciones llamando a frenar esta tecnología, y ha precisado que "no hay una sola IA", sino muchas tecnologías, porque es una herramienta clave para la seguridad nacional, los conflictos híbridos y el ámbito militar, pero también un motor multiplicador de otras disciplinas, como la medicina personalizada, la robótica, la neurotecnología o la computación cuántica.

"Hay muchas tecnologías que pueden tener, si se usan de una forma inadecuada, efectos apocalípticos", ha manifestado, y ha señalado: "si yo sé que estoy fabricando un producto contaminante y cancerígeno, lo primero que hago es alertar y no seguir desarrollándolo; si ellos piensan que lo que están haciendo es perjudicial para la humanidad, que sus IA pueden aprender y saltarse todos los guardarraíles de seguridad....".

Defiende los pasos ya dados desde el continente europeo, y entre ellos el Convenio Marco sobre Inteligencia Artificial que aprobó el Consejo de Europa, el primer tratado internacional jurídicamente vinculante en este ámbito y que ha sido ya ratificado por la UE y está en proceso de estudio en otros países (Estados Unidos, Canadá, Japón o Suiza) para incorporarlo a sus ordenamientos jurídicos.

Mario Hernández ha explicado que, mientras otros países debaten si se suman al Convenio Marco, el propio Consejo de Europa ha desarrollado sus propias herramientas -que ha puesto a disposición de empresas y de instituciones públicas- para evaluar el impacto que los diferentes sistemas de inteligencia artificial pueden tener sobre los derechos humanos y la democracia y para minimizar los riesgos de las nuevas realidades tecnológicas.

Serán esos marcos regulatorios, a su juicio, los que impedirán que impere la 'anarquía digital', y ha celebrado la proactividad de los gobiernos europeos para que la IA esté anclada siempre a los valores humanos y supeditada a la supervisión humana.

Así, Mario Hernández apuesta por que la necesaria regulación no ceda ante los relatos "apocalípticos" de quienes pretenden controlar esa ordenación, por atender la IA como una tecnología capaz de multiplicar de forma exponencial otras disciplinas, por una gobernanza firme basada en los derechos humanos y el Estado de Derecho, y por mantener una actitud crítica que propicie la innovación "sin perder el control". EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios 8022633720)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 16 septiembre

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la capacidad de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 16 septiembre

David Céspedes, doctor: “La avena no aumenta ninguno de los biomarcadores de la inflamación”

El especialista explica este alimento aumenta la viscosidad intestinal y retrasa la absorción de azúcar

David Céspedes, doctor: “La avena no aumenta ninguno de los biomarcadores de la inflamación”

Xavier Batalla, doctor: “Congelar el pan y descongelarlo cambia su estructura, y tiene efectos en tu cuerpo”

Modificar la estructura de un alimento como el pan podría cambiar la forma en la que algunos de sus componentes son procesados por el organismo

Xavier Batalla, doctor: “Congelar el pan y descongelarlo cambia su estructura, y tiene efectos en tu cuerpo”

‘Supervivientes All Stars 3’ desvela a su nueva concursante, que llega con tres enemigos, y salva a uno de los nominados

Laura Cuevas regresa a los Cayos Cochinos dispuesta a ajustar cuentas con Damián Quintero, Asraf Beno y Rosa Benito, mientras Víctor Janeiro consigue el apoyo de la audiencia

‘Supervivientes All Stars 3’ desvela a su nueva concursante, que llega con tres enemigos, y salva a uno de los nominados

Estado de la Unión 2026: Von der Leyen reivindica la necesidad de una Europa “fuerte e independiente” ante un mundo “abiertamente hostil” y promete que “estará ahí” para Ceuta

“Europa ha decidido construir su propio camino”, ha afirmado Ursula von der Leyen ante el Parlamento Europeo. La presidenta de la Comisión Europea ha defendido un aumento de la inversión en defensa, la autonomía energética y tecnológica y el mantenimiento de la ayuda a Ucrania

Estado de la Unión 2026: Von der Leyen reivindica la necesidad de una Europa “fuerte e independiente” ante un mundo “abiertamente hostil” y promete que “estará ahí” para Ceuta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional suspende la nacionalidad española concedida a un niño de padres marroquíes que nació en Ceuta porque su familia residía en Marruecos

La Audiencia Nacional suspende la nacionalidad española concedida a un niño de padres marroquíes que nació en Ceuta porque su familia residía en Marruecos

Estado de la Unión 2026: Von der Leyen reivindica la necesidad de una Europa “fuerte e independiente” ante un mundo “abiertamente hostil” y promete que “estará ahí” para Ceuta

Nace el BAM-IS Poseidón, el nuevo buque de la Armada Española para rescate submarino con drones capaces de operar a 3.000 metros

La izquierda se ‘divorcia’ en Madrid y presentará cinco candidaturas diferentes para deleite de Almeida, que ya piensa en revalidar su mayoría absoluta

La Agencia Española de Protección de Datos analiza un posible ataque ejecutado con un agente de IA

ECONOMÍA

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Esto es lo que tienes que poner en el testamento para que los herederos no se vean obligados a renunciar”

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Esto es lo que tienes que poner en el testamento para que los herederos no se vean obligados a renunciar”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

España lidera la producción de aguacate en Europa gracias al clima de Andalucía, pero una predicción señala que Italia o Grecia nos quitará el trono antes de 2050

Un alcalde se pone a tapiar casas para que no entren okupas y se equivoca de dirección: “Acabará tapiando la entrada del ayuntamiento si denunciamos a uno”

Cuidado si recibes un mensaje de WhatsApp de un contacto conocido pidiéndote dinero urgentemente

DEPORTES

Javier Tebas, presidente de LaLiga, tiene su favorito para el Balón de Oro y no es Lamine Yamal ni Mbappé: “Lo vuelve a merecer”

Javier Tebas, presidente de LaLiga, tiene su favorito para el Balón de Oro y no es Lamine Yamal ni Mbappé: “Lo vuelve a merecer”

Zverev, la figura del tenis en 2026 que ha aprovechado las lesiones de Sinner y Alcaraz y se hizo fuerte gracias a una conversación con Nadal

Mayssa Baha, la ‘nueva Lamine Yamal’ que se disputan España y Marruecos: 15 años y ya ha debutado en Primera División

Primero fue el running, luego el gimnasio y ahora la escalada: el nuevo deporte de moda aumenta su popularidad y los rocódromos crecen casi un 50% en tres años

Los tres cambios de urgencia que necesita el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid para 2027: “Si me das un plano te lo arreglo”