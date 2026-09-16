Llegan cinco pateras con 58 migrantes a Baleares

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Palma, 16 sep (EFE).- Las fuerzas de seguridad han rescatado en el mar o interceptado en tierra a un total de 58 migrantes llegados en cinco pateras distintas a Baleares en las últimas horas, dos de ellas a Formentera, otras dos a Cabrera y una a la Colònia de Sant Jordi, al sur de Mallorca.

Con estas cinco pateras más, en total han llegado once pateras con 139 migrantes entre el martes y la madrugada de este miércoles.

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A las 21:48 horas, la Guardia Civil del Puesto de Formentera y agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic) han interceptado a 9 personas de origen magrebí, en zona de línea de costa en Playa de Es Caló, en Formentera, ha detallado la Delegación del Gobierno en Baleares.

A las 23:53 horas, el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo han rescatado a 12 migrantes de origen magrebí, en el mar, a 3 millas al sur de la isla de Cabrera.

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Y a estas dos pateras llegadas el martes por la noche, se han sumado otras tres en la madrugada de este miércoles.

El primer grupo, de 18 migrantes de origen magrebí, lo han interceptado este miércoles a la 01:10 horas, en línea de costa en Cala Galiota de Colònia de Sant Jordi, en el municipio mallorquín de Ses Salines, agentes de la Guardia Civil de Santanyí y de la Usecic y agentes de la Policía Local de Ses Salines.

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A las 02:05 horas, han sido rescatados 7 migrantes magrebíes en el mar, a 3 millas al sur de la isla de Cabrera, por guardias civiles de Santanyí y la Usecic y Salvamento Marítimo.

Y a las 04:00 horas han sido interceptado los últimos, 12 personas de origen magrebí, en Es Copinar, en Formentera. Han intervenido la Guardia Civil del Puesto de Formentera y de la Usecic.

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En lo que va de año han llegado al archipiélago 321 pateras con 5.515 inmigrantes, según los datos contabilizados por EFE a partir de la información facilitada por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Baleares.

En 2025, arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supuso un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024. EFE

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