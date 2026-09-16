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La lluvia activa aviso naranja en 4 comunidades del este peninsular, hasta 40 litros/hora

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Madrid, 16 sep (EFE).- Cuatro comunidades del este peninsular -Baleares, Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana- están este miércoles en aviso naranja (peligro importante) por lluvias que podrán dejar hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora o acumulados de 100 litros en doce horas, según datos de la Agencia de Meteorología (Aemet).

La situación más adversa se espera en Cataluña, donde podrán recogerse 40 litros por metro cuadrado en una hora o más de 100 litros en 12 horas, aunque Aemet precisa que estos acumulados (100 litros) podrían darse en menos tiempo, apenas dos o tres horas; Los avisos afectan al Prepirineo, la depresión central, el litoral y el prelitoral de Barcelona, al Pirineo de Girona y al litoral norte de Tarragona.

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En la Comunidad Valenciana, el nivel naranja se ha activado en el interior sur de Castellón y en el interior norte, el litoral norte y el interior sur de Valencia, con precipitaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora.

Aragón mantiene el aviso naranja en las comarcas turolenses de Gúdar y Maestrazgo, donde podrán acumularse 30 litros en una hora.

En las Islas Baleares, el aviso naranja afecta al sur de Mallorca por lluvias de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora, más probables en el sur, en una franja comprendida entre Llucmajor y Campos; En el interior de la isla y en la sierra de Tramontana, el nivel es amarillo por lluvias, 30 litros en una hora.

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Además, en las provincias de Almería y Granada (Andalucía), Albacete y Cuenca (Castilla-La Mancha) y en la Región de Murcia la alerta es amarilla (peligro bajo) por tormentas o por lluvias que acumularán 15 litros en una hora, mientras que en Canarias el aviso es por temperaturas de hasta 34 grados.

Desde Meteorología explican que la probabilidad de que se produzcan estas precipitaciones oscila entre el 40 y el 70 por ciento, con los avisos activos durante la tarde y hasta el final de la jornada.

Con el aviso naranja existe riesgo meteorológico importante, con cierto grado de peligro para las actividades usuales, y con el amarillo no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta. EFE

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