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Junts acusa al Gobierno de convertirse en la "autopista" para la extrema derecha

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Madrid, 16 sep (EFE).- La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha acusado este miércoles al Gobierno por ser una "máquina de fabricar pobres" y convertirse en "la autopista por donde avanza la extrema derecha", crítica que no ha hecho mella en el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quien le ha asegurado que "queda mucho por hacer" y ha confiado en tener el apoyo de la formación catalana para aprobar medidas.

En una pregunta parlamentaria a Sánchez durante la sesión de control en el Congreso, Nogueras ha señalado que las políticas del Ejecutivo han provocado que "hoy trabajar" no sea una "garantía de vivir bien" y ha lamentado que el Ejecutivo "celebra como éxito" que "cada vez haya más personas que dependen de una ayuda pública para sobrevivir".

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Nogueras ha declarado que los socialistas "hace mucho años" que tienen "todo el poder" en el Gobierno de España, en la Generalitat de Cataluña y en el Ayuntamiento de Barcelona y que sus medidas han dejado "resultados incuestionables": "Una sociedad más empobrecida y más polarizada".

A su juicio, estas políticas también han generado que la extrema derecha esté "desbocada", que la vivienda se haya convertido en "un privilegio" y que el ascensor social "solo funcione para abajo" mientras la "corrupción va hacia arriba".

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Así, ha subrayado que la ciudadanía esperaba de este Gobierno "una vida mejor" y este le está ofreciendo "una vuelta al pasado con el PP y Vox".

El presidente del Gobierno ha reconocido por su lado que "queda mucho por hacer" y que espera "cooperar" con Junts para sacar adelante las medidas necesarias.

En ese sentido, ha asegurado que el compromiso del Gobierno sigue siendo que los jóvenes puedan comprar una vivienda, emanciparse y "sacar adelante su vida", pero ha insistido en que comunidades autónomas y ayuntamientos también tienen competencias en esta materia y es necesario que se utilicen las herramientas legales que ya existen para mejorar el acceso a la vivienda.

Sánchez también ha defendido que el Gobierno ha aprobado medidas para mejorar el sistema de Rodalies de Cataluña, las infraestructuras aeroportuarias o generar puestos de trabajo.

Aún así ha apuntado a que "puede haber otras realidades en Cataluña, complejas, difíciles de trabajar" y para las que ha pedido que todas las administraciones "compartan el esfuerzo". EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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